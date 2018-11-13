 Meral Akşener'in evinin önünde toplananlara dava açıldı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde slogan atanlar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. MHP Üsküdar İlçe Başkanı Hakan Aslan'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında, "Tehdit" suçundan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Hakan Aslan ve MHP Üsküdar İlçe Sekreteri Naim Öztekin için ayrıca "hakaret" suçundan 2'şer yıl 4'er aya kadar hapis cezaları ile cezalandırılmaları istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Ekim 2018'de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin önünde toplanarak izinsiz gösteri yapan kişilere yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sonucunda 16 kişi hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, MHP Üsküdar İlçe Teşkilatı'nın başkan ve yöneticileri olan şüphelilerin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sosyal medya üzerinden karşılıklı yazışmalarını protesto etmek amacıyla evinin önüne gidip sloganlar attıkları belirtildi.