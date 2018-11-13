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 Meral Akşener'in evinin önünde toplananlara dava açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 16:01 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde slogan atanlar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde slogan atanlar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. MHP Üsküdar İlçe Başkanı Hakan Aslan'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında, "Tehdit" suçundan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Hakan Aslan ve MHP Üsküdar İlçe Sekreteri Naim Öztekin için ayrıca "hakaret" suçundan 2'şer yıl 4'er aya kadar hapis cezaları ile cezalandırılmaları istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Ekim 2018'de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin önünde toplanarak izinsiz gösteri yapan kişilere yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sonucunda 16 kişi hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, MHP Üsküdar İlçe Teşkilatı'nın başkan ve yöneticileri olan şüphelilerin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sosyal medya üzerinden karşılıklı yazışmalarını protesto etmek amacıyla evinin önüne gidip sloganlar attıkları belirtildi.

AKŞENER SADECE İKİ KİŞİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Meral Akşener'in şüphelilerden Hakan Aslan ve Naim Öztekin'den şikayetçi olduğu, diğer şüphelilerden şikayetçi olmadığı bilgisine yer verilen iddianamede, 16 şüphelinin, "Tehdit" suçundan 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları istendi. Hakan Aslan ve Naim Öztekin için ayrıca "Hakaret" suçundan da 3'er ay 15'er günden 2'şer yıl 4'er aya kadar ceza talep edildi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünden karar vermesi bekleniyor. Şüpheliler hakkında, "Toplantı ve Kanunu'na muhalefet" suçundan ise takipsizlik kararı verildi.

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