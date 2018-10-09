Meral Akşener'in evinin önündeki protesto

Tartışmaları ve yaşananları "vahim" olarak nitelendiren Bekaroğlu, Bahçeli'nin "Mafyaya af çıkarmak amacıyla herkesi tehdit ettiğini", Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berat Albayrak'ın da ekonomik kriz nedeniyle sıkıştıkları için böyle davrandıklarını öne sürdü.

Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a, silahlı saldırıda bulunan Murat Şahin'in, "NTV muhabiri Yağız Şenkal'i silahla yaralamak" suçundan 4 bin 500 lira adli para, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırıldığını, diğer iki sanığın da beraatine hükmedildiğini hatırlatan Bekaroğlu, "Dündar, 'devlet sırlarını ifşa etmekten' yargılanıyor. Türkiye'nin en büyük adalet sarayının önünde, birisi silahını çekiyor, öldüremiyor, gazeteciyi yaralıyor, bir hakim de çıkıyor, 'Bu suç değil.' diyor. Bir

partinin genel başkanı da çıkıyor başka bir partinin genel başkanını tehdit ediyor, evine

insanlar geliyor. Bunlar çok vahim şeyler." diye konuştu.

Bahçeli'yi sevmeyenlerin bile "bir camiayı şiddetten uzak tuttuğu, sokağa çıkarmadığı" için takdir ettiğini aktaran Bekaroğlu, sözlerini söyle sürdürdü:

"Peki Bahçeli şimdi ne yapıyor, her tarafı tehdit ediyor. 8 şehit verdiğimiz, kınalı kuzuları toprağa verdiğimiz gün, başka kınalı kuzuları, bir başka genel başkanın kapısına gönderiyor; ayıp, rezalet. Biri mafyaya söz verdi, af çıkaracak, büyük bir gürültü ortaya attı, herkesi tehdit edip bastırmaya çalışıyor; öbürü McKinsey ile yapılan anlaşmaya karşı çıkanlara 'Ya cahildir ya haindir.' diyor. Bu ne demek? Niye farklı düşünemem mi? Hain sensin, bile bile yapıyorsun damat, hain sensin. Bunu bile bile yapıyor, toplumu geriyorsun. Cumhurbaşkanının yaptığı işe bakın; 'Sen namazdan ne anlarsın?' Sen ne anlarsın, senin işin gücün namazı, camiyi istismar etmektir, başka ne yaparsın sen. Sana ne kim camide, kim cemevinde, kim kilisede. 'Cami yıkmadınız mı?' diyor. E dün siz, Üsküdar'da cami yıktınız, hala cami üzerinden insanları ayırıyorsun. Yazıktır, sayın Erdoğan, sayın Bahçeli, yanlış yapıyorsunuz. Bu milleti birbirine düşürmeyin, insanları kışkırtmayın. Bundan sonra, herhangi bir muhalefet liderine, milletvekiline, gazeteciye, aydına gelecek her saldırıdan bir numaralı sorumlu Cumhurbaşkanıdır, Bahçeli'dir, Berat Albayrak'tır ve o kararı veren yargıdır."

