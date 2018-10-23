Meral Boydak'a FETÖ'den 15 yıl hapis istemi

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak'ın eşi tutuksuz sanık Meral Boydak'ın yargılanmasına devam edildi. 3'üncü duruşması görülen davada duruşma savcısı, FETÖ şüphelisi Boydak'ın 'örgüt üyeliği' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Meral Boydak katılmazken, avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Davanını 3'üncü duruşmasında savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, FETÖ şüphelisi Boydak'ın, örgüt içinde 'abla' pozisyonunda yer aldığı, sohbetlere katıldığı, gizliliğe riayet ettiği, örgüt elebaşının çağrısı üzerine Bank Asya'da hesap açtırıp, sistematik ve yoğun bir şekilde para akışı, kurban ve himmet adı altında örgüte finans sağladığı ve örgüte ait yayınları takip ettiği iddialarıyla 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, sanık avukatlarının mütalaaya ilişkin savunma yapmak için süre istemeleri üzerine duruşmayı 20 Kasım'a erteledi. Heyet, Meral Boydak hakkında uygulanan adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasaklarının ise, devamını kararlaştırdı.

