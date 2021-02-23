HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meral Şen’in katil zanlısı yakalandı

Meral Şen’in katil zanlısı yakalandı

23.02.2021 20:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen Meral Şen’in katil zanlısı Erkan Ş., Bornova ilçesinde yakalandı.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen Meral Şen’in katil zanlısı Erkan Ş., Bornova ilçesinde yakalandı. Zanlının, Meral Şen’i işe alkollü geldiği için yaptığı şikayet üzerine öldürdüğü öne sürüldü.
Olay geçtiğimiz Perşembe saat 23.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Meral Şen (40), bir kişi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak yaralanmış, ambulansla kaldırıldığı Kemalpaşa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı ise beyaz renkli bir otomobille olay yerinden uzaklaşmış, daha sonra aracı Nazarköy mevkiinde bırakarak izini kaybettirmişti. Katil zanlısının bulunması için arama çalışmaları devam ederken, öldürülen Meral Şen’in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Bornova’da polisler tarafından yakalandı
Meral Şen’i bıçaklayarak öldürdükten sonra kayıplara karıştığı ileri sürülen Erkan Ş.’yi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Bornova ilçesi Karacaoğlan Mahallesi’nde, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, şüphe üzerine yapılan kimlik sorgusuyla yakalanan Erkan Ş., ekipler tarafından gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İki çocuk annesi Meral Şen’in cenazesini almak için gelen eşi Soner Şen, olaya ilişkin açıklama yapmıştı. Şen, "Fabrikada bir kişi alkollü şekilde işe geliyor. Eşim de onunla aynı makinede çalıştığı için ’Ben burada çalışmam diyerek şikayet ediyor. Fabrika da o kişinin çıkışını veriyor. Bir şekilde şikayet edenin eşim olduğunu öğreniyor. Gece işe gitmek üzere durakta servis beklerken katletmiş" dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktıGara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı
Gardiyan nasıl olunur? Sözleşmeli veya kadrolu gardiyan olma yoluGardiyan nasıl olunur? Sözleşmeli veya kadrolu gardiyan olma yolu
1/

En Çok Okunan Haberler

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Bu binayı gören bir kez daha bakıyor

Bu binayı gören bir kez daha bakıyor

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gülten'i Selin Genç'ten tecavüz sahnesi itirafı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gülten'i Selin Genç'ten tecavüz sahnesi itirafı

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

Sincap avına çıkan 15 yaşındaki çocuk kazara vurularak hayatını kaybetti

Sincap avına çıkan 15 yaşındaki çocuk kazara vurularak hayatını kaybetti

Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Ağrı'da kan donduran olay! Eşini ve çocuklarını bıçakladı: 5 yaralı

Dehşet! Eşini ve çocuklarını bıçakladı

Sokak ortasında bıçaklayarak öldürmüştü! Yakalandı

Sokak ortasında bıçaklayarak öldürmüştü! Yakalandı

Son Dakika: 8 terörist daha etkisiz hale getirildi

Son Dakika: 8 terörist daha etkisiz hale getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.