Meralar suya kavuştu, hayvancının yüzü güldü

Bu kapsamda hayvancılığı desteklemek için 9 ilçede 13 mera tespit ettiklerini ifade eden Özsöyler, "Bu tespitlerin ardından hayvanlarımız için özel yalaklar hazırlattık. Bunu yaparken su ihtiyacı yaşanan meraları tercih ettik ve önce kuyular oluşturduk. Ama buralara enerji çekmek oldukça maliyetliydi. O yüzden güneş enerjisi panelleri kurdurarak kuyulardaki suyu dışarıya çıkarıp yalaklara verdik." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarım ve hayvancılığın bölgede geliştirilmesi için bir dizi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda mera olarak kullanılan 9 ilçedeki 13 noktada araştırma yapan ekipler, su kuyuları açıp, güneş panelleriyle elde ettikleri enerjiyle suyu meralara taşıdı. Böylelikle meraya su taşımak zorunda kalan köylünün maliyetini düşüren ekipler, 15 yeni meraya daha su taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hayvancılığın güçlenmesi için üreticilere yem desteği sağlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şimdilerde ise meralarda hayvancılığın geliştirilmesi için kolları sıvadı.

Böylelikle üreticilere ekstra maliyet yüklemeden hayvanlarını suyla buluşturma imkanı bulduklarını aktaran Özsöyler, "Artık meradaki üreticilerimiz, temiz suyu hayvanlarıyla buluşturabiliyorlar. Böylelikle de hem hayvanların hastalıklardan korunması sağlanıyor, hem de et ve süt kaybı engellenmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman da Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaptırılan ve güneş enerjisi paneliyle çalışan su kuyusu nedeniyle hayvancılıkla uğraşan kesimin çok büyük avantaj yakaladığını dile getirdi.

Tarım ve hayvancılık konusunda çeşitli sıkıntıların bulunduğu dönemde Gaziantep'te hayata geçirilen çalışmanın sektöre yeniden umut getirdiğini anlatan Türkman, meralarda suya ulaşamamanın çok büyük sıkıntılara neden olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Geçmiş dönemde susuzluk nedeniyle bazı üreticilerimiz hayvancılığı bırakıyordu. Mesela şu an içerisinde bulunduğumuz Serince Köyünde daha önceden 49 birlik üyesi bulunuyordu. Yaylım alanı ve su sorunu nedeniyle bu sayı 19'a kadar düştü. Su getirilmeden önce hayvanlar köyden 4-5 kilometrelik uzaktaki alana ya tankerlerle su taşınıyordu ya da hayvanların sürekli olarak köye getirilip götürülmesi lazım. Bu yapıldığında da hayvan dağda karnını doyurarak elde ettiği enerjiyi yolda heba etmiş oluyordu. Ama yapılan sulaklar sayesinde hayvanlar 24 saat temiz suya ulaşabiliyor. Bu projeyle Büyükşehir Belediyemiz balık vermekten ziyade balık tutmayı öğretiyor. Mera ve su sorunlarını da çözdükçe hayvancılıkla uğraşan kesimleri yeniden meralara getirebiliriz. Bu anlamda her geçen gün yeni hayvancılar da karşımıza çıkıyor."