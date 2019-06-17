"Meraların ilaçlanması KKKA bulaşma olasılığını azaltır"

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Mutlu Kukul Güven, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ile ilgili, "Hayvancılıkla uğraşanlar ve sağlık çalışanları, risk grubu sayılabilir. Özellikle kırsal alanlarda, meralar ve çalılık alanlarda fazla görülmekte. Bu kısımların ilaçlanmasıyla bulaşma olasılığı azalacaktır." dedi.

Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KKKA vakalarının özellikle bahar ve yaz aylarında artış gösterdiğini söyledi.

Kenelerin kış döneminde genelde uykuda olduğunu, sıcaklık 5 derecenin üzerine yükseldiğinde toprak yüzeyine çıkarak hayvan ve insanlara tutunmaya başladığını belirten Güven, "O nedenle bu dönemlerde KKKA tabloları ortaya çıkıyor. Mart ve kasım döneminde artış göstermekte ama en fazla görüldüğü dönem, haziran ve temmuz." diye konuştu.

Bu konuda çeşitli mesleklerin risk altında bulunduğuna işaret eden Güven, "Hayvancılıkla uğraşanlar ve sağlık çalışanları, risk grubu sayılabilir. Özellikle kırsal alanlarda, meralar ve çalılık alanlarda fazla görülmekte. Bu kısımların ilaçlanmasıyla bulaşma olasılığı azalacaktır." ifadelerini kullandı.