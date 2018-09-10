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Merasim Sokak saldırısı davasında 6 sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 17:32 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çankaya ilçesindeki Merasim Sokak'ta, 29 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı terör saldırısıyla ilgili çoğu firari 68 sanığın yargılandığı davada kararını veren mahkeme heyeti, sorumlu tuttuğu 6 sanığı 30'ar kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 1185'er yıl hapis cezasına çarptırdı.  Merasim Sokak'ta, 17 Şubat 2016 tarihinde, gerçekleştirilen, 29 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin PKK'nın sözde 'üst düzey yöneticileri'nin de aralarında olduğu 68 sanığın yargılandığı, Ankara 14.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA'nın Çankaya ilçesindeki Merasim Sokak'ta, 29 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı terör saldırısıyla ilgili çoğu firari 68 sanığın yargılandığı davada kararını veren mahkeme heyeti, sorumlu tuttuğu 6 sanığı 30'ar kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 1185'er yıl hapis cezasına çarptırdı.
Merasim Sokak'ta, 17 Şubat 2016 tarihinde, gerçekleştirilen, 29 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin PKK'nın sözde 'üst düzey yöneticileri'nin de aralarında olduğu 68 sanığın yargılandığı, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen dava, karara bağlandı. Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerini aldıktan sonra karar için ara verdi. Aradan sonra kararını açıklayan heyet, sanıklardan Kubbettin Onur, Ahmet Karaman, Muharrem Canikli, Hayrettin Tomak, Hüseyin Karadaş, Metin Aslan'a 'devletin birliğini bozmak' suçundan 1'er kez, 29 kişiyi öldürmekten 29'ar kez olmak üzere 30'ar kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, 6 sanığı ayrıca '75 kişiyi öldürmeye teşebbüs' ve 'patlayıcı madde imal etmek ve taşımak' suçlarından da 1185'er yıl hapis cezası ile 33 bin 320 liralık adli para cezasına çarptırdı.
2 SANIK 'ÖRGÜT ÜYELİĞİ'NDEN CEZALANDIRILDI
Mahkeme heyeti, sanıklardan Fahri Deniz ve Bahri Onur'u 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 9'ar yıl hapis cezasına çarptırdı. 'Saldırı' ve 'terör örgütü üyeliği' suçlamalarından beraat eden sanıklar Mustafa Bulut, Turgut Kahraman, Hüseyin Gökduman, Murat Karaca, İsmail İpar, Hasan Avsan, Metin Cura ise 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 6'şar yıl hapisle cezalandırıldı.
2 SANIĞA TÜM SUÇLAMALARDAN BERAAT
Mahkeme heyeti, ayrıca 'saldırı' ve 'örgüt üyeliği'nden suçsuz bulduğu sanıklar Serdar Bulut ve Uğur Yüce'nin beraatine, daha önce 'örgüt üyeliği' suçundan İstanbul'da ceza alan sanık Sinem Oğuz hakkındaki davanın da reddine hükmetti. Mahkeme heyeti, öldüğü tespit edilen 4 sanığın dosyasının düşürülmesine, firari durumdaki 46 sanığın dosyalarının ise ayrılmasına karar verdi.

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