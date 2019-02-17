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Merasim Sokak şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 13:36 | Son Güncelleme

Ankara Merasim Sokak'ta düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olanlar için Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğince anma etkinliği düzenlendi

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan 29 kişi için anma etkinliği düzenledi.

Patlamanın olduğu alanda bir araya gelen grup adına konuşan TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen, 29 kişinin hain terör eylemi sonucu şehit edildiğini belirterek, tüm şehitleri anmak ve terörü lanetlemek için toplandıklarını söyledi.

Hain saldırının asıl amacının Türkiye'yi kaosa sürükleyerek toplumun huzurunu bozmak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni zor duruma düşürmek olduğuna dikkati çeken Dürgen, "Türk milletinin toplumsal düzenini bozmaya yönelik çabalar, boğulmaya mahkumdur. Türk milleti, aleyhine çalışan şer odaklarının gizli ve kirli emellerine fırsat vermeyecektir. Türk milletini yolundan saptırmak isteyenler ezilmeye, kahredilmeye mahkumdur. Ulu Atatürk'ün ifade ettiği gibi memuru, işçisi ve ordusuyla Türk Silahlı Kuvvetleri bu azim ve kararlılık içindedir." ifadelerini kullandı.

Dürgen, terörün her türlüsüne karşı ve devletin terörle mücadelesinde sonuna kadar yanında olduklarını dile getirdi.

Atatürk, silah arkadaşları ve terörle mücadele eden Mehmetçikler sayesinde bugün bu topraklarda özgürce yaşanabildiğini ifade eden Dürgen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz astsubaylar, vatan savunmasında devlet ve milletimize hizmet etmek için çıktığımız bu kutsal yolda, kanımız ve canımız üzerine yemin ederek mesleğe başlarız, bu yemin ölene kadardır. Bu uğurda yol haritamız, Atatürk ilke ve inkılaplarıdır. Bugün buradan milletimizi yok etmek ve vatanımızı bölüp parçalamak isteyen düşmanlara ve hainlere karşı bütün kararlılığımızla haykırarak terörü ve bu hain saldırıyı bir kez daha kınadığımızı ilan ediyoruz."

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