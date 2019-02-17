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Merasim Sokak'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 15:40 | Son Güncelleme

Sivil Memurlar ile Sağlık Hizmetleri sendikalarının üyeleri, saldırının gerçekleştiği alanda toplanarak şehitler için dua etti

Sivil Memurlar ile Sağlık Hizmetleri sendikalarının üyeleri, 17 Şubat 2016'da Merasim Sokak'taki bombalı terör saldırısında şehit olanları andı.

Saldırının gerçekleştiği alanda toplanan sendika üyeleri, "Terörü lanetliyoruz" yazılı pankart açtı. Sokağa karanfil bırakan grup, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okudu ve şehitler için dua etti.

Burada konuşan Sivil Memurlar Sendikası Genel Başkanı Serdar Dursun, aradan geçen 3 yıla rağmen acı ve öfkelerinin ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, "Bugün aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize en büyük görevimiz, onların uğrunda gazi ve şehit olduğu değerler etrafında birbirimize kenetlemek, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirmektir." ifadelerini kullandı.

Terörü lanetleyen Dursun, "Yaşanan her olayda kenetlenen aziz Türk milleti karanlık odaklara ve teröre tarihi boyunca asla taviz vermemiştir. Hiçbir terör saldırısı Türkiye’yi dize getiremeyecektir." dedi.

- Saldırının üzerinden 3 yıl geçti

Ankara'da 17 Şubat 2016'da askeri personeli taşıyan servis araçlarına, Merasim Sokak'taki trafik ışıklarına geldiğinde bomba yüklü otomobille saldırı düzenlenmişti. Terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 29 kişi yaşamını yitirmiş, 75 kişi de yaralanmıştı.

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Grup adına konuşan Sime-Sen Genel Başkanı Serdar Dursun merasim sokak Sağlık Hizmetleri Sendikası (Sahim-Sen) Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN)

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