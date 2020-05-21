Mercan Dağları'nın hüzün çiçeği! Ters laleler görsel şölen sunuyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Mercan Dağları'nın zirvelerinde açan ters laleler, doğaya ayrı bir güzellik katıyor. Zengin florası ve endemik türleriyle dikkati çeken Ovacık'ta, ilkbaharda karların erimesiyle açan ters laleler, görenleri hayran bırakıyor. Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri ve Harami Deresi'nin bulunduğu 1500 rakımlı ilçede, doğal yetişen ve "ağlayan gelin" olarak nitelendirilen lalelerin açmasıyla Mercan Dağları'ndaki Cemal Yurdu Yaylası, kırmızıya büründü.

HEM DOĞASEVERLER HEM DE FOTOĞRAFÇILARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Bir kök üzerinde uzayan başakta 4 ya da 6 çiçek açan ve iki haftalık ömrü bulunan laleler, rengarenk görüntüleriyle doğaseverler ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Doğa tutkunu Necla Dokur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık'ın her mevsim doğasıyla göz kamaştırdığını söyledi.

Ters laleleri ilk defa gördüğünü belirten Dokur, "Bunların muazzam bir görüntüsü var. Renkleri ve boyları diğer çiçeklerden çok farklı duruyor. Bundan sonra her yıl laleleri mutlaka ziyaret edeceğim. Çok etkilendim ve hayran kaldım." diye konuştu.

İHA muhabirine açıklama yapan bölge sakinlerinden Tolga Dinçsoy ise, ters lalelerin fotoğraflarda göründüğünden daha güzel olduğunu söyleyerek şunları anlattı:

“Çemişgezek ilçesinde zengin tarih, doğa ve kültür üçlüsünün arasında kendimizi şanslı hissediyoruz. Urartulardan tutunda Selçukluya, Osmanlıya kadar birçok tarihi zenginliği bulunan, Selçuklunun sancak beyi, birçok medeniyetin ev sahibi Çemişgezek ilçesi bu yönüyle bizlere ayrı bir huzur veriyor.”

“Kemerli Çeşme yaylasına yürüyerek vardığımda karşılaştığım manzara muhteşemdi. Küme küme yeşerip güzellik saçan ters lalelerin güzelliği yol yorgunluğumu aldı. Birçok kültürde hüznü simgeleyen ters laleleri görmek ve onların fotoğrafını çekmek ayrı bir mutluluk verdi.”