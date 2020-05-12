Mercan Vadisi'nin buzul göllerinde ilkbahar güzelliği

Yaban hayatı varlığı ve zengin florasının yanı sıra buzul gölleriyle de dikkati çeken ilçede, havaların iyice ısınıp doğadaki karların bir bölümünün erimesiyle ortaya çıkan Mercan Vadisi'ndeki doğa harikası buzul göller görenleri cezbediyor.

Şahverdi köyüne yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta ve aynı rota üzerinde üç farklı noktada yer alan göller, etrafını çevreleyen yüksek dağlar arasındaki masmavi görünümleriyle doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Çevresi karla kaplı gölleri gezip, yemyeşil doğada vakit geçiren ziyaretçiler, dönüş yolculuğunda ise boz ayıları ve yaban keçilerini doğal ortamında yakından görme fırsatı yakalıyor.

Doğa tutkunu İsmail Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1500 rakımlı Ovacık'ın, bakir doğasıyla ilgi çektiğini söyledi.

İlkbaharın gelişiyle Ovacık'ın eşsiz güzelliklere büründüğünü belirten Ateş, "Türkiye'nin birçok yerini gezdim ve Ovacık gibi, her mevsim güzel olan bir yerle çok nadir karşılaştım. Burası doğal güzellikleriyle muhteşem bir yer ve yüzlerce yaban hayvanı ile endemik bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bugün de Mercan Vadisi'ne çıktık ve burada üç tane buzul gölü var. Buradaki göller tek kelimeyle doğa harikası ve inanılmaz güzel." diye konuştu. (AA)

