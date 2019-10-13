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Mercedes-AMG Petronas üst üste 6. kez dünya şampiyonu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 14:02 | Son Güncelleme

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda markalar şampiyonluğu Mercedes-AMG Petronas'ın oldu

İSTANBUL (AA) - Mercedes-AMG Petronas, 2019 Formula 1 sezonunun 17. yarışı olan Japonya Grand Prix’inin ardından üst üste 6. kez markalar şampiyonluğunu ilan etti.

Mercedes-Benz'den yapılan açıklamaya göre, 2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda markalar şampiyonluğu Mercedes-AMG Petronas'ın oldu.

Sezonun 17. yarışı olan Japonya GP'sinde podyumun birinci ve üçüncü basamağını elde eden Mercedes-AMG Petronas, üst üste 6. kez dünya şampiyonluğunu ilan etti.

Japonya’da Valtteri Bottas, üçüncü cepten başladığı yarışta birinciliği elde ederken, şampiyona lideri Lewis Hamilton da damalı bayrağın altından üçüncü sırada geçti.

Japonya Grand Prix’inin ardından pilotlar sıralamasında Mercedes-AMG Petronas pilotlarından birinin dünya şampiyonu olacağı da kesinleşti. Böylece Mercedes-AMG Petronas da üst üste 6 sezonda markalar-pilot dublesini yapan tarihteki ilk marka olmayı başardı. Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda Lewis Hamilton, puanını 338’e yükseltip pilotlar sıralamasında liderliğini sürdürdü.

Valtteri Bottas ise nisan ayında Azerbaycan’da elde ettiği birincilikten sonraki ilk zaferinin ardından puanını 274’e çıkararak şampiyonluk yarışında kalmayı başardı. Mercedes-AMG Petronas, 612 puanla şampiyonluğunu ilan etti.

Formula 1'de 2019 sezonunun 18. yarışı, 27 Ekim'de Meksika'da gerçekleştirilecek.

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