Mercedes Benz E300 Coupe AMG 9G-Tronic testi

Makyajlanarak tazelenen Mercedes Benz E Serisi, eski nesile göre daha dinamik görünüyor. Coupe karoserde sadece E300 AMG olarak gelen model sadece tek bir motor seçeneği ile Türkiye’de satılıyor. Yeni Mercedes Benz E Serisi kaç para? Makyajlı E Serisi alınır mı? Makyajlı Mercedes Benz E300 Coupe 'nin artıları neler? Makyajlı Mercedes Benz E Serisi’nin eksileri neler?

YENİ MERCEDES BENZ E SERİSİ COUPE TASARIM

Makyajlanan E Serisi özellikle ön yüzde önemli değişim yaşadı. Modelde değişim olarak farlar ön plana çıkıyor. Multibeam LED farlar özellikle gece sürüşlerde maksimum görüş açısı sağlıyor. Trafiğin durumuna göre üzerindeki LED ampulleri açıp kapatabiliyor. Ayrıca uzun far aydınlatma özelliği sayesinde, en karanlık köşeleri bile sizin için aydınlatıyor.

Şık bir ön ızgaranın tam ortasına Mercedes logosu eklenmiş. Ayrıca krom noktalar da ön ızgarada yerini almış durumda. AMG donanım ile gelen tamponlar oldukça şık görünüyor. Bunun yanında yeni içi dolu jant grubu da modeli dinamik kılmış. 19 inç alaşımlı jantlar otomobile farklı bir hava katmış. İçi dolu jantlar kimileri tarafından eleştirilse de, ben bu jantları oldukça beğendim.