Mercedes Benz E300 Coupe AMG 9G-Tronic testi

Makyajlanarak tazelenen Mercedes Benz E Serisi, eski nesile göre daha dinamik görünüyor. Coupe karoserde sadece E300 AMG olarak gelen model sadece tek bir motor seçeneği ile Türkiye’de satılıyor. Yeni Mercedes Benz E Serisi kaç para? Makyajlı E Serisi alınır mı? Makyajlı Mercedes Benz E300 Coupe 'nin artıları neler? Makyajlı Mercedes Benz E Serisi’nin eksileri neler?
Makyajlanan E Serisi özellikle ön yüzde önemli değişim yaşadı. Modelde değişim olarak farlar ön plana çıkıyor. Multibeam LED farlar özellikle gece sürüşlerde maksimum görüş açısı sağlıyor. Trafiğin durumuna göre üzerindeki LED ampulleri açıp kapatabiliyor. Ayrıca uzun far aydınlatma özelliği sayesinde, en karanlık köşeleri bile sizin için aydınlatıyor.
Şık bir ön ızgaranın tam ortasına Mercedes logosu eklenmiş. Ayrıca krom noktalar da ön ızgarada yerini almış durumda. AMG donanım ile gelen tamponlar oldukça şık görünüyor. Bunun yanında yeni içi dolu jant grubu da modeli dinamik kılmış. 19 inç alaşımlı jantlar otomobile farklı bir hava katmış. İçi dolu jantlar kimileri tarafından eleştirilse de, ben bu jantları oldukça beğendim.
Mercedes Benz E Serisi Coupe modelinin boyutlarına baktığımızda model, 4844 mm. uzunluğa, 1860 mm. genişliğe, 1432 mm. yüksekliğe ve2873 mm. aks mesafesine sahip. Modelin ön koltuk arkası ile arka koltuk sırtlığı arasında 699 mm. uzunluk yer alırken, Arka koltuk minderi ile tavan arasında 922 mm. mesafe var. Ön sürücü koltuğunun minderi ile tavan arasında ise 1039 mm. mesafe bulunuyor. Coupe karoserli E Serisi, sedan karoserden 91 mm. daha uzun, 8 mm daha dar, 32 mm. daha alçak ve 58 mm daha kısa aks mesafesine sahip.
Mercedes Benz E Serisi’nin bagaj hacmi 405 litre olarak belirlenmiş. Sedanda bu alan 504 litreye kadar artış gösteriyor. Cabrio modelde ise tavan açık olduğu durumda 285 litreye çıkıyor.
Makyajlı Mercedes E Coupe’nin içerisinde, sedan karoser ile birebir benzer bir kokpit bizleri karşılıyor. Makyajla birlikte otomobilin direksiyon tasarımı değişti. Üç kollu direksiyon simidinin kolları ikiye ayrılarak 6 farklı küçük kola ayrılmış.
Mercedes E Serisi Coupe’nin direksiyonunda dokunmatik tuşlara da yer verilmiş. Eski modeldeki dokunmatik joystick tuşlar daha da geliştirilmiş. Yine sol koldaki tuşlar ile gösterge panelini, sağ koldaki tuşlar ile multimedya sistemini kontrol edebiliyorsunuz. Direksiyonun arkasındaki kolçaklarda özellikle sportif sürüşlerde size fazlasıyla destek oluyor. Direksiyonun hemen arkasında çift parçalı ekran yer alıyor. Gösterge paneli farklı temalara göre değiştirilebiliyor. Ayrıca sürüş modlarına göre de teması değişen ekranın, içerisinde yer alan bilgiler de değişim gösterebiliyor.
Multimedya ekranı hem sağ koldan, hemde kolçağın hemen önündeki touchpad ile kontrol edilebiliyor. İsterseniz bu ekranı dokunmatik olarak kontrol edilebiliyor. Kokpitte taba ve siyah renk kombinasyonu kullanılmış. İç mekana farklı bir kombinasyon eklenmiş. Ayrıca piyano siyahı ve karbon görünümlü çıtalar otomobile farklı bir hava katmış.
Koltuklar sizi fazlsıyla iyi sarıyor. Koltukların yan destekleri oldukça iyi. Baldır desteği ayarlanabilen Mercedes Benz E Coupe’de koltuk ısıtma opsiyonu da sunulmuş. Bunun yanında ekstradan koltuk soğutma ve hafızalı koltuklarda size sunulmuş.
Mercedes Benz E Coupe’de eşya gözleri oldukça bol tutulmuş. Klima kumandalarının hemen önünde oldukça geniş bir alan size sunulmuş. İsterseniz burası kablosuz şarj opsiyonu da sunuyor. Çift kapaklı kolçakta da geniş bir alan sunulurken, kapı içlerinin de aynı cömertlikte olduğunu söylemek gerekiyor.
Mercedes-Benz E Coupe, 2.0 litre turbo benzinli motor ile geliyor. 258 Bg güç ve 370 Nm tork değeri sunan model, 0-100 km/s hızlanmasını 6.4 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı ise 250 km/s. 9 ileri G-Tronic şanzıman ile kombine edilen model gücünü arka lastiklerden yere aktarıyor. Otomobilin yakıt tüketim verisi ise 8.3 lite olarak belirlenmiş. Biz testimiz sırasında 9 litre civarlarında dolaştık
Performans konusunda otomobil oldukça istekli. ESP sistemi devredeyken oldukça sakin kalan arka kısım, ESP devre dışı kalınca sizi eğlendirebiliyor. Büyük boyutlarına rağmen virajlarda rijit yapısını bozmayan model, sınırları aşılınca önden kayma yaşatabiliyor. Ancak limitleri bir hayli yukarıya taşımanız şart.
Coupe otomobillerde yer alan çerçevesiz camlar yalıtım konusunda sorun yaşatabiliyor. Özellikle yüksek hızlarda bu alanlardan fazlasıyla rüzgar sesi duyabiliyorsunuz. Onun dışında yol ve motor sesini model kabin içine almıyor.