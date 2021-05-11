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Mercedes Benz E300 Coupe AMG 9G-Tronic testi

11.05.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mercedes-Benz ilk nesil E Serisi modelini 1993 yılında ortaya çıkardı. 2 yıl sonra ikinci nesline kavuşan Mercedes Benz E300 Coupe, w210 kasa koduyla anılıyordu. 2003 ve 2010 yıllarında üçüncü ve dördüncü nesline kavuşan otomobil, 5. Jenerasyonuna 2017 yılı itibarıyla kavuştu. Daha sonrasında makyajlanarak günümüze gelen model artık daha dinamik. Model Coupe karoseri ile test sayfalarımıza konuk oluyor.

Mercedes Benz E300 Coupe AMG 9G-Tronic testi

Makyajlanarak tazelenen Mercedes Benz E Serisi, eski nesile göre daha dinamik görünüyor. Coupe karoserde sadece E300 AMG olarak gelen model sadece tek bir motor seçeneği ile Türkiye’de satılıyor. Yeni Mercedes Benz E Serisi kaç para? Makyajlı E Serisi alınır mı? Makyajlı Mercedes Benz E300 Coupe 'nin artıları neler? Makyajlı Mercedes Benz E Serisi’nin eksileri neler?

YENİ MERCEDES BENZ E SERİSİ COUPE TASARIM

Makyajlanan E Serisi özellikle ön yüzde önemli değişim yaşadı. Modelde değişim olarak farlar ön plana çıkıyor. Multibeam LED farlar özellikle gece sürüşlerde maksimum görüş açısı sağlıyor. Trafiğin durumuna göre üzerindeki LED ampulleri açıp kapatabiliyor. Ayrıca uzun far aydınlatma özelliği sayesinde, en karanlık köşeleri bile sizin için aydınlatıyor.

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YENİ MERCEDES BENZ E SERİSİ COUPE’NİN MOTORU NASIL?

Mercedes-Benz E Coupe, 2.0 litre turbo benzinli motor ile geliyor. 258 Bg güç ve 370 Nm tork değeri sunan model, 0-100 km/s hızlanmasını 6.4 saniyede tamamlıyor.

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Modelin maksimum hızı ise 250 km/s. 9 ileri G-Tronic şanzıman ile kombine edilen model gücünü arka lastiklerden yere aktarıyor. Otomobilin yakıt tüketim verisi ise 8.3 lite olarak belirlenmiş. Biz testimiz sırasında 9 litre civarlarında dolaştık. Testin devamına videomuzdan ulaşabilirsiniz.


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Mercedes-Benz

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