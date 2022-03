Mercedes-Benz fabrikasında büyük panik! İçeri girince üretimi durdurmak zorunda kaldılar

Otomobil devleri küresel tedarik zinciri sorunlarının gölgesinde olan üretimlerinin daha da çok etkilenmemesi adına fabrikalarını çalıştırmaya devam ederken, Hindistan'daki Mercedes-Benz fabrikasında ilginç bir olay meydana geldi.

Newsweek'in haberine göre; Hindistan'da bir Mercedes-Benz fabrikasına bir leopar girdi ve üretimi dört saat süreyle durdurdu.

Hayvan kurtarma örgütü Wildlife SOS yaptığı açıklamada, leoparın Chakan'daki araba fabrikasının üretim biriminin etrafında sinsice dolaşırken görüldüğünü ve personel arasında paniğe neden olduğunu söyledi.

The staff at @MercedesBenzInd factory in Chakan, #Maharashtra was greeted by an unusual guest: an Indian #Leopard!



To #rescue the big cat, #WildlifeSOS and the Forest Department promptly reached the location. The leopard is under medical observation and will be soon released. pic.twitter.com/TdpxFmSWy6