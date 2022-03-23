Mercedes-Benz fabrikasında büyük panik! İçeri girince üretimi durdurmak zorunda kaldılar

Otomobil devleri küresel tedarik zinciri sorunlarının gölgesinde olan üretimlerinin daha da çok etkilenmemesi adına fabrikalarını çalıştırmaya devam ederken, Hindistan'daki Mercedes-Benz fabrikasında ilginç bir olay meydana geldi.

MERCEDES-BENZ FABRİKASINDA LEOPAR ŞOKU

Newsweek'in haberine göre; Hindistan'da bir Mercedes-Benz fabrikasına bir leopar girdi ve üretimi dört saat süreyle durdurdu.

Hayvan kurtarma örgütü Wildlife SOS yaptığı açıklamada, leoparın Chakan'daki araba fabrikasının üretim biriminin etrafında sinsice dolaşırken görüldüğünü ve personel arasında paniğe neden olduğunu söyledi.

The staff at @MercedesBenzInd factory in Chakan, #Maharashtra was greeted by an unusual guest: an Indian #Leopard!



To #rescue the big cat, #WildlifeSOS and the Forest Department promptly reached the location. The leopard is under medical observation and will be soon released. pic.twitter.com/TdpxFmSWy6 — Wildlife SOS (@WildlifeSOS) March 21, 2022

100 dönümlük bir alana yayılan Mercedes tesisinde üretim hemen durduruldu. Daha sonra olağandışı ziyaretçiyi uzaklaştırmak için kurtarma ekipleri çağrıldı.

Ekipler ise leoparı güvenli bir şekilde sakinleştirip taşıyarak 4 saat süren bir operasyon gerçekleştirdi. Yaklaşık 2-3 yaşında olan erkek leoparın şu anda tıbbi gözlem altında olduğu ve yakında doğaya salınacağı ifade edildi.

MERCEDES-BENZ'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Mercedes-Benz'in Hindistan departmanı ise Facebook'taki bir paylaşımda, "Bu sabah Mercedes-Benz Hindistan kampüsünde çok özel bir konuğumuz vardı. Şirketin üretim tesisine giren bir leopar, daha sonra Orman Departmanı ve yerel polisin hızlı desteğiyle kurtarıldı." ifadelerini kullandı.