HABER

Mercedes-Benz Kamyon Fabrikası'nda iş imkanı sağlayan meslek lisesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 12:22 | Son Güncelleme

Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde Mercedes-Benz tarafından 2015 yılında kurulan laboratuvarda eğitim alan 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden 80'i, Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası'nda staj görüyor, stajın ardından gerekli koşulları sağlayan mezunlar fabrikada iş imkanı buluyor - Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası Mesleki Eğitim Müdürü İsmail Kamil Şahin: - "Stajları bittikten sonra yaptığımız beceri ve uygulama sınavlarında başarılı olan ve disiplin suçu işlememiş 12. sınıf öğrencileriyle ihtiyaçlarımız doğrultusunda birlikte çalışmaya başlıyoruz" - 11. sınıf öğrencisi Çiğdem Kav: - "Büyük devasa kamyonlardan korkmuyorum. Her kızımız bunları yapabilir. Azim ve çaba olduğu sürece her şey yapılabilir"

ZEKERİYA KARADAVUT - Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikası'nın ara eleman ihtiyacının karşılanması için, Mercedes-Benz tarafından 2015 yılında Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan laboratuvarın mezunlarından gerekli koşulları sağlayanlar fabrikada iş imkanı buluyor.

Mercedes-Benz Türk kurumsal kimliğiyle satış ve servis ağının olduğu şehirlerdeki Endüstri Meslek Liselerinde, "Endüstri Meslek Liselerimiz Geleceğin Yıldızı Projesi" kapsamında laboratuvarlar kuruldu.

Türkiye genelinde 30 okulda kurulan ve adeta bir fabrika hissi uyandıran laboratuvarlarda, her yıl 80 öğrenciye staj imkanı sunuluyor.

Beceri ve uygulama sınavlarında başarılı olan, disiplin suçu işlememiş stajyerler, mezun olduklarında satış ve servis ağının ihtiyaçları doğrultusunda istihdam ediliyor.

Aksaray'daki laboratuvarda eğitim gören öğrenciler, derslerde tulum giyiyor. Öğrenciler, boya işlerinden motor tamir işlerine kadar birçok alanda Mercedes kamyonunun tüm aksamlarıyla ilgili bilgi sahibi oluyor.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası Mesleki Eğitim Müdürü İsmail Kamil Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılında Mercedes-Benz Türk'ün hazırladığı proje kapsamında, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin elektromekanik laboratuvarlarının tüm gerekli ekipmanlarla donatılarak yenilenmeye başlandığını söyledi.

Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine de 2015 yılında laboratuvar kurulduğunu anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Atölyenin kuruluş amacı, Mercedes-Benz yetkili bayi ve servislerine eleman yetiştirmekti. 2015 yılında Mercedes-Benz Türk ile Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında yapılan eğitim iş birliği protokolü kapsamında, bu göreve ek olarak kamyon fabrikamız ile yetkili bayi ve servislerimize stajyer sağlanması amacıyla nitelikli öğrenciler yetiştirilmeye başlandı. 2015 yılında yapılan protokol gereği her yıl 80 öğrenciye staj imkanı sağlıyoruz. Bu öğrencileri, 11.ve 12. sınıfta staj imkanı sağladıktan sonra mezun olmaları durumunda, fabrikadaki ihtiyaçlarımız doğrultusunda bünyemize mavi yaka potansiyelimizi desteklemek amacıyla dahil ediyoruz."

Şahin, laboratuvarda öğrencilerin Mercedes-Benz kültürü ve ekipmanlarını tanıdıklarını ve bu ekipmanların çalışma prensiplerini öğrendiklerini ifade etti.

Öğrencilerin, staj döneminde fabrikadaki temel istasyonların eğitimlerini öğrendiğini vurgulayan Şahin, "Seçtiğimiz öğrencilere fabrikada bulunan süreçlerimizi anlatıyoruz. Daha sonra öğrencilerimizi fabrikada mesleki yeterliliklerine göre değerlendiriyoruz. Stajları bittikten sonra yaptığımız beceri ve uygulama sınavlarında başarılı olan ve disiplin suçu işlememiş 12. sınıf öğrencileriyle ihtiyaçlarımız doğrultusunda birlikte çalışmaya başlıyoruz." diye konuştu.

- "Büyük devasa kamyonlardan korkmuyorum"

11. sınıf öğrencisi Çiğdem Kav da Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikası'nda perşembe ve cuma günleri staj yaptığını belirtti.

Laboratuvarda çok verimli çalışmalar yaptıklarını anlatan Kav, "Okuldaki eğitimlerimizin yanı sıra laboratuvarda daha ayrıntılı şekilde derslerimizi işliyoruz. Kız öğrenci olmam dolayısıyla diğer arkadaşlar biraz yadırgıyor ama yapamayacağımız bir şey yok. Büyük devasa kamyonlardan korkmuyorum. Her kızımız bunları yapabilir. Azim ve çaba olduğu sürece her şey yapılabilir." ifadelerini kullandı.

12. sınıf öğrencisi Ömer Öztürk ise Mercedes-Benz Türk tarafından seçilen öğrenciler içerisinde yer aldığını, staj ve okulun bitmesinin ardından beceri ve uygulama sınavlarından başarılı olduğu takdirde fabrika bünyesine dahil olacağını kaydetti.

PARTNERHaluk Bilginer'den 'Emmy'nin tozuna alayım' diyen İrem Sak'a cevapHaluk Bilginer'den 'Emmy'nin tozuna alayım' diyen İrem Sak'a cevap
Kadını sokak ortasında tekme- tokat dövdüKadını sokak ortasında tekme- tokat dövdü
HDP önündeki eylemde 87'nci günHDP önündeki eylemde 87'nci gün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aksray Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikası Mersedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası Mesleki Eğitim Müdür öğrenci

En Çok Okunan Haberler

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

'Sahte peygamber'in cenazesiyle ilgili açıklama

'Sahte peygamber'in cenazesiyle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balon balığı zehri siyanürden 1200 kat daha güçlü: Yasaklanmalı

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Malatya'da evinin önünde semender gördü, hemen telefona sarıldı

Evinin önünde gördü, hemen telefona sarıldı

Son dakika: İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesiyle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

Alevi ailenin evi işaretlenmişti! Bakan Soylu'dan açıklama

Saros Körfezi'ne batırılan eserler, su altında ilk kez görüntülendi

Su altında ilk kez görüntülendiler!

Sokak ortasında kadına tekme tokat saldırdı! O sırada çocuğu da oradaydı...

Sokak ortasında alçak saldırı!

İki yılda tüm vücudunu kapladı! Kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor

Kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.