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Mercedes-Benz kemerleri sıkma kararı aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 19:07 | Son Güncelleme

Mercedes-Benz’in ana şirketi Alman otomobil üreticisi Daimler AG’nin Mayıs ayında görevine başlayacak olan Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kllenius, görevine tasarruf yapmayla başlayacağını duyurdu.Mercedes-Benz’in ana şirketi Alman otomobil üreticisi Daimler AG’nin Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche’nin yerine Mayıs ayında görevine başlayacak olan İsveç asıllı Ola Kllenius, görevine tasarruf yapmayla başlayacağını duyurdu.

Mercedes-Benz’in ana şirketi Alman otomobil üreticisi Daimler AG’nin Mayıs ayında görevine başlayacak olan Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kllenius, görevine tasarruf yapmayla başlayacağını duyurdu.

Mercedes-Benz’in ana şirketi Alman otomobil üreticisi Daimler AG’nin Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche’nin yerine Mayıs ayında görevine başlayacak olan İsveç asıllı Ola Kllenius, görevine tasarruf yapmayla başlayacağını duyurdu. Kllenius, 2021 yılı itibariyle kamyon bölümünde iki milyar olmak üzere toplam 6 milyar Euro tasarruf yapılacağını açıkladı. Kendisinin de uzun bir müddet Daimler Ar-Ge bölüm başkalığı yaptığını belirten Kllenius, araştırma geliştirme bölümündeki yüksek harcamaların kısıtlanacağını söyledi. Kllenius, Daimler’de hissesi bulunan tasarruf sahiplerine geçtiğimiz yıl 6,2 kar payı dağıtırken bu yıl sonunda ise 4-5 puanlık kar payı dağıtılacağını açıkladı.

Yönetim kurulu Başkanı olacak olan Ola Kllenius ekibi tarafından tasarruf tedbirleri kapsamında hazırlanan raporda, 300 bini aşkın çalışandan 10 bin kişinin işine sor verilmesinin söz konusu olabileceği ifade edildi. Ayrıca Kllenius’in Renault-Nissan ile işbirliğine de son vermek istediği belirtildi.

Daimler AG Almanya’nın en önemli araba sanayisi olarak Mercedes serisini üreten firma olarak tanınır.

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