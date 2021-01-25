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Mercedes Benz, S Serisi modelin geri çağırıyor

25.01.2021 09:46 | Son Güncelleme:
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Mercedes Benz, S Serisi modelin geri çağırıyor

Mercedes, S Serisinde ortaya çıkan bir sorun nedeniyle 1400 adet S Serisini fabrikaya geri çağırıyor. Modeldeki sorun direksiyon sisteminden kaynaklı.

Alman markasının amiral gemisi fabrikalara geri çağırılıyor. Sorun direksiyon sisteminde kullanılan parçaların sürüş stresine dayanamamasından kaynaklı görülüyor. Bu sorun ilerleyen dönemlerde direksiyon hakimiyeti sorunlarına ve ilerleyen dönemlerde kazalara sebep olabilir. 2021 S-Class sahipleri fabrikalara geri çağırılarak, teknisyenler tarafından araçları incelenecek. İç bağlantı çubuklarını inceleyip gerekirse değiştireceği de belirtildi.

2021-mercedes-benz-s-class

BusinessInsider tarafından aktardığına göre otomobil üreticisi, "Bu ek atölye ziyareti için özür dileriz ve anlayışınızı umuyoruz" dedi. Bir Mercedes sözcüsü , "Dünya çapında, halihazırda müşterilerin ellerinde bulunan yeni S-Serisi'nin 1.400'e kadar olan araçları mevcut geri çağırmadan etkilenebilir" dedi. "Bir tedarikçiden gelen geri bildirimlere dayanarak bu şikayetin farkına vardık" dedi.

2021-mercedes-benz-s-class

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