Mercedes, C Serisi modelini tanıtım görüntülerini paylaşmaya devam ediyor!

Daha önce kameralara kamuflajlı yakalanan Mercedes-Benz C Serisi SW, ön ve arka yüzüne önemli değişimlerin olacağının haberlerini vermişti. Şimdi ise sedan karoser üzerine çizilen SW eskizinin yer aldığı bir teaser görüntü basına servis edildi.

TASARIM SEDAN MODELİNDE ÇOK FARKLI OLMAYACAK!

Tasarım konusunda aslında model, sedan karoserden çokta farklı bir şey sunmayacak. Ön yüzde far grubu değişecek, ızgara ve tampon grubunda da ufak revizyonlar yapılması bekleniyor. Ancak Station Wagon farkını arka tasarımda gösterecek. Arkaya doğru eğimli tavan sportif tasarımı desteklerken, geniş ağırzlı bir bagaj kapağı da, yükleme konusunda modele artı katacak. Arkada iki parçalı ince bir stop grubunun yer alması bekleniyor.

KOKPİTTE NELER VAR?

İç mekanda da SW karoser için büyük değişimler gözlenmeyecek. Aynen sedan karoserde yer alan kokpit tasarımının modelde yer alacağı tahmin ediliyor. 12.3 inç dijital gösterge panelinin yanında bir de 12.8 inç büyüklüğünde multimedya sistemi yer alacak. Mercedes-Benz, C Serisi modelini 23 Şubat'ta tanıtacak.

