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Mercedes dünya çapında elektrikli araba üretimine başlamaya hazır

15.12.2020 09:19 | Son Güncelleme:
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Mercedes dünya çapında elektrikli araba üretimine başlamaya hazır

Daimler'in elektrikli araba üretim ağı, mevcut tesisleri kullanarak dünya çapında Mercedes- EQ modellerini üretmeye hazır.

Mercedes dünya çapında elektrikli araba üretimine başlamaya hazır. 2022'ye gelindiğinde , otomobil üreticisinin portföyünde sekiz adet tam elektrikli Mercedes - EQ aracı olacak. Önümüzdeki yılın başlarında Almanya'nın Sindelfingen kentinde EQS amiral gemisi sedan üretilecek. Diğer üretim yerleri Macaristan, Çin ve ABD olarak sıralanıyor. Mercedes ayrıca Almanya, Polonya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lokasyonlarda kendi akü sistemlerini de kuracak.

Mercedes dünya çapında elektrikli araba üretimine başlamaya hazır

SATIŞLARININ YARISINDAN FAZLASI ELEKTRİKLİ ARABA OLACAK

Bu tamamen elektrikli modeller, elektrikli, benzinli ve dizel otomobillerle aynı fabrikalarda üretilecek. Alman markanın 2030 yılındaki satış rakamlarının yarısından fazlasını, hibrit ve elektrikli araçlar oluşturacak. Üretimin nasıl yayıldığına gelince, EQS daha önce belirtildiği gibi Almanya'da ve aynı zamanda Vance'de üretilecek. Şu an üretimde olan EQC, Bremen (Almanya) ve Pekin'de (Çin) monte ediliyor. Daha küçük EQB kompakt SUV modeli, 2021'de Kecskemet, Macaristan ve Pekin'de üretime girecek. EQA, üretimi Almanya Rastatt'ta başlamış olmasına rağmen, Pekin fabrikasında EQB'ye katılacak.

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