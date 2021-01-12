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Mercedes EQA daha az kamuflaj ile görüntülendi!

12.01.2021 11:56 | Son Güncelleme:
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Mercedes EQA daha az kamuflaj ile görüntülendi!

Mercedes EQS tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ederken, markanın bir diğer silahı EQA daha az kamuflajlı haliyle kameralara yakalandı. Model tüm ilgiyi kendi üzerine çekti.

Minimal kamuflaj ile test edilen EQA, esasen GLA'nın elektrikli bir versiyonudur . Sonuç olarak, EQA tanıdık bir tasarıma ve onu GLA'dan ayıran birkaç özel dokunuşa sahiptir.

2022-Mercedes-EQA

En dikkat çekici değişiklik ise, modelin aydınlatılmış detaylara sahip olması. Tamamen kapalı bir ön ızgara ile gelen model, hafifçe revize edilmiş bir ön tampona da sahip. Arkada ise krom kaplamayla çevrili havalandırma kanallarına sahip bir tampon yer alıyor. Crossover ayrıca yolcu tarafında, elektrikli şarj portuna ve A direğinin yakınında EQA amblemine yer verilmiş. Mercedes , yaklaşık bir yıldır EQA ile oyalanıyor.

2022-Mercedes-EQA

Marka, modelin 2020'de piyasaya sürülmesi gerektiğini öne sürüyordu . Bununla birlikte, modelin koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini belirttiler. Gelen bir diğer açıklama ise modelin önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya sürülmesi yönünde. Mercedes EQA, teknik detaylarını bir sır gibi saklıyor. Gelen tahminlere göre EQA, 60 ila 110 kWh arasında değişen pil seçenekleriyle gelecek. Bu pil seçenekleri ile model, 400 kilometre menzile ulaşabilir konumda olacak.

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