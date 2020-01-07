Mercedes'in yeni otomobili Vision AVTR bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi!

Mercedes, yeni nesil konsept aracını tanıttı. "Vision AVTR" olarak isimlendirilen konsept araç, bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünüyor. Günümüze göre çok ilginç özelliklere sahip araçta bir direksiyon bulunmuyor. Aracın yollarda görünmesi şu an için mümkün olmasa da Vision AVTR, Mercedes'in geleceğe olan bakışını gösteriyor.

Mercedes'in yeni aracı Vision AVTR

Etkinliklere katılan şirketler arasında otomobil dünyasının en önemli temsilcilerinde Mercedes de vardı. Otomobil devi, CES 2020 etkinlikleri kapsamında "Vision AVTR" isimli bir konsept araç tanıttı.

Mercedes'in tanıttığı yeni konsept araç, bilim kurgu filmlerinden hayatımıza girmiş gibi görünen tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Teknolojik açıdan da dolu dolu olan araç, geleceğin otomobillerinin nasıl olabileceğine dair bir ön bakış atmamıza da yardımcı oluyor.

ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİCİ Günümüze göre çok ilginç özelliklere sahip araçta bir direksiyon bulunmuyor. Vision AVTR'nin kapıları da yok. Ayrıca aracın arka kısmında 33 adet çok yönlü ve hareketli küçük biyonik kapakçıklar bulunuyor.

Mercedes yetkilileri, bu kapakların hem yolculara dış mekanı gösterdiğini hem de araca enerji sağladığını söylüyor. Ancak bu kapakların nasıl enerji ürettiği anlaşılabilmiş değil.

Mercedes'in konsept aracı, iç tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Mercedes'e göre bu araç, tüketicilerin aldığı nefesi bile hissedebilecek bir yapıya sahip.

Bu yüzden de otomobil devi, konsept aracının kontrolünü yeni nesil sistemlerle kullanıyor. Örneğin araçta bulunan bir ped, aracın tüm kontrolüne sahip olmanıza yardımcı oluyor.

Mercedes, söz konusu kontrol pedini aracın konsoluna yerleştirmiş durumda. Bu kontrol pedi, titreşimli bir yapıya sahip ve tüketicilerin ergonomik rahatına göre yerleştirilmiş.

Aracın genel anlamda yatık olan koltukları, bir yandan rahat bir şekilde oturmanızı sağlarken diğer yandan da aracın kontrolünü sağlayan konsolu rahatça kullanmanızı sağlıyor.

Böyle bir aracı günümüzde yollarda görmek, şu an çok mümkün olan bir şey değil. Ancak bu araç, Mercedes gibi dev bir otomobil üreticisinin geleceğe nasıl yaklaştığını gösteriyor.