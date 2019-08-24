"Mercedes Kadir"in balmumu heykeli müzede

Kent Müzesi'nde görevli Bekir Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, heykelin kendilerini mutlu ettiğini ve vatandaşlar tarafından çok beğenildiğini söyledi.

Malatyalıların sevgi gösterisinde ve yardımda bulunduğu Fatih Kaydı, balmumu heykelinin de yapılmasıyla adeta Malatya'nın maskotu oldu.

Akli dengesi yerinde olmayan, gününü yaklaşık 3 metre uzunluğunda, 10 kilogram ağırlığındaki kavak ağacından yapılan sopanın üzerinde geçiren ve "Mercedes Kadir" olarak tanınan Fatih Kaydı'nın Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi'ndeki balmumundan yapılan heykeli, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Sopasıyla her gün kilometrelerce yol yürüyen, trafik ışıklarında durup yayalara yol veren ve sözde otomobilini kullanmadığı zamanlarda park eden "Mercedes Kadir"in balmumundan heykeli yapıldı.

Ziyaretçilerin özellikle "Mercedes Kadir"i görmek için müzeye geldiklerini anlatan Aslan, "Mercedes Kadir de haftada bir buraya geliyor. Kendi heykelini görünce mutlu oluyor. Arkada oturtup vatandaşlarla sohbet ettiriyoruz, çay ikram ediyoruz. Malatya’yı kayısıdan sonra en iyi temsil eden Kadir'dir." dedi.

"Mercedes Kadir"in yurt dışında da tanındığını belirten Aslan, şunları söyledi:

"Kadir’in kendince bir şanı var. Artık yurt dışında da biliniyor. Ziyaretçilerimiz yaz sezonu olduğu için geliyorlar, 'Kadir Bey'le nasıl görüşebiliriz, fotoğraf çekebilir miyiz, rahatsızlığı nasıl?' diye soruyorlar. Malatya’dan ziyade yurt dışına da taşındı Kadir'in namı. Kadir için gelen çok ziyaretçimiz var. Burası için gelen ziyaretçiler var çünkü burada Malatya’nın güldüren yüzlerini anlatıyoruz."

- "Onu sevindirmek dünyanın en güzel şeyidir"

Ziyaretçi Eray Cangönül ise Fatih Kaydı'nın balmumu heykelini ilk gördüğü zaman şaşırdığını ve heyecanlandığını ifade etti.

Balmumu heykelini herkesin görmesi gerektiğini dile getiren Cangönül, "Kadir de gördüğü zaman şaşırdı. Çok hoşuna gitti. Onu sevindirmek dünyanın en güzel şeyidir. Heykel çok güzel, yapan kardeşimizin eline sağlık. Çok güzel olmuş. Malatya’nın sevilen yüzlerini bu şekilde değerlendirerek görmeyi isteriz." dedi.

Haftada 1-2 defa müzeye uğradığını anlatan Cangönül, ziyaret etmek ve fotoğraf çekinmenin hoşuna gittiğini sözlerine ekledi.

