Mercedes S Serisi özellikleri ve fiyatı hakkında bilgi arayanlar için otomobil dünyasının en çok yankı uyandıran modelini incelemeye aldık. 2020 Mercedes S Serisi incelemesi burada!

MERCEDES S SERİSİ ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Statü sembolü gibi duran heybetli bir araç olan Mercedes S Serisi yenilendi. Bu yenileme ile otomobil sektörüne ilham verecek teknolojiler için adeta bir örnek haline de geldi. Peki, Mercedes -Benz S Serisinin öne çıkan özellikleri neler?

DENGELİ ORANLAR

Dengeli oranları olan Mercedes S Serisi’nin tasarımı, tek kelime ile mükemmel. Burun ucu, bagaj kapağı, derinlik ve genişlik oranları adeta otomobiller için altın oranı temsil ediyor. Geniş sedanlar için referans olabilecek seviyede mükemmel olan oranları onun öne çıkan özellikleri arasında.

100 KAT DAHA FAZLA AYDINLATMA

Dijital Light teknolojisinin ilk kez seri üretimde kullanıldığı otomobil, dinamik farlardan 100 kat daha net aydınlatma sağlayabiliyor.

ERGONOMİ ODAKLI TASARIM

İdeal oranları olan klasik sedan karoser, geniş tabanlı oto lastik kullanımı ve buna uygun jantlar ile çok keyifli duran Mercedes S Serisi’nin yan gövdesindeki çizgiler azalmış duruyor. Kapı kolu karosere gizlenmiş.