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Mercedes S Serisi özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.09.2020 09:36 | Son Güncelleme

Mercedes S Serisi özellikleri ve fiyatı son günlerde otomobil dünyasının en çok merak uyandıran konusu. Çünkü bu otomobilin kaza anında kendini eğip bükme - alçalıp yükselme gibi acayip özellikleri var...

Mercedes S Serisi özellikleri ve fiyatı

Mercedes S Serisi özellikleri ve fiyatı hakkında bilgi arayanlar için otomobil dünyasının en çok yankı uyandıran modelini incelemeye aldık. 2020 Mercedes S Serisi incelemesi burada!

MERCEDES S SERİSİ ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Statü sembolü gibi duran heybetli bir araç olan Mercedes S Serisi yenilendi. Bu yenileme ile otomobil sektörüne ilham verecek teknolojiler için adeta bir örnek haline de geldi. Peki, Mercedes -Benz S Serisinin öne çıkan özellikleri neler?

DENGELİ ORANLAR

Dengeli oranları olan Mercedes S Serisi’nin tasarımı, tek kelime ile mükemmel. Burun ucu, bagaj kapağı, derinlik ve genişlik oranları adeta otomobiller için altın oranı temsil ediyor. Geniş sedanlar için referans olabilecek seviyede mükemmel olan oranları onun öne çıkan özellikleri arasında.

Yeni Mercedes S Serisi

100 KAT DAHA FAZLA AYDINLATMA

Dijital Light teknolojisinin ilk kez seri üretimde kullanıldığı otomobil, dinamik farlardan 100 kat daha net aydınlatma sağlayabiliyor.

ERGONOMİ ODAKLI TASARIM

İdeal oranları olan klasik sedan karoser, geniş tabanlı oto lastik kullanımı ve buna uygun jantlar ile çok keyifli duran Mercedes S Serisi’nin yan gövdesindeki çizgiler azalmış duruyor. Kapı kolu karosere gizlenmiş.

YAT TASARIMINDAN İLHAM ALAN İÇ MEKAN

Yeni Mercedes S Serisi iç mekanda beklentiyi aşıyor. yat tasarımından unsurlar barından Mercedes S Serisi 2020'nin iç mekanı, onu daha da değerli kılıyor. Hem minimalist hem gelenekçi duran iç mekan, kalite algısını üst seviyelere taşımayı başarıyor. Kumanda sayısı az, yüzeyler net. Beş adet büyük ekran de önemli tabi. 3 boyutlu dijital gösterge paneli, sınıfının en iyisi. Üstelik üç boyutlu gözlük olmadan da üç boyutlu görüntü veriyor.

MERCEDES S SERİSİ İÇ MEKANINDA DİKKAT ÇEKENLER

  • Üç boyutlu gözlük takmadan derinlik etkisi
  • Artırılmış gerçeklik
  • Sanal olarak yola yansıtılan ekranlar
  • Her detay kişiselleştirilebilir yapıda
  • 19 adet motor bulunan koltuklar, farklı modlarda farklı işlevler için uygun.

MERCEDES S SERİSİ MOTOR SEÇENEKLERİ ÖNEMLİ!

Yeni S Serisinde motor seçenekleri şöyle:
Farklı güç seviyelerine sahip benzinli ve dizel motorlara sahip. 3 litrelik benzinli motorlar, 286 beygirlik dizel motor ise baz versiyon olacak. 4 çeker versiyon da olacak.

Yeni Mercedes S Serisi ülkemizde satışta. 3.023.685 TL fiyat etiketine sahip.


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