Mercedes S Serisi özellikleri ve fiyatı hakkında bilgi arayanlar için otomobil dünyasının en çok yankı uyandıran modelini incelemeye aldık. 2020 Mercedes S Serisi incelemesi burada!
Statü sembolü gibi duran heybetli bir araç olan Mercedes S Serisi yenilendi. Bu yenileme ile otomobil sektörüne ilham verecek teknolojiler için adeta bir örnek haline de geldi. Peki, Mercedes -Benz S Serisinin öne çıkan özellikleri neler?
Dengeli oranları olan Mercedes S Serisi’nin tasarımı, tek kelime ile mükemmel. Burun ucu, bagaj kapağı, derinlik ve genişlik oranları adeta otomobiller için altın oranı temsil ediyor. Geniş sedanlar için referans olabilecek seviyede mükemmel olan oranları onun öne çıkan özellikleri arasında.
Dijital Light teknolojisinin ilk kez seri üretimde kullanıldığı otomobil, dinamik farlardan 100 kat daha net aydınlatma sağlayabiliyor.
İdeal oranları olan klasik sedan karoser, geniş tabanlı oto lastik kullanımı ve buna uygun jantlar ile çok keyifli duran Mercedes S Serisi’nin yan gövdesindeki çizgiler azalmış duruyor. Kapı kolu karosere gizlenmiş.
Yeni Mercedes S Serisi iç mekanda beklentiyi aşıyor. yat tasarımından unsurlar barından Mercedes S Serisi 2020'nin iç mekanı, onu daha da değerli kılıyor. Hem minimalist hem gelenekçi duran iç mekan, kalite algısını üst seviyelere taşımayı başarıyor. Kumanda sayısı az, yüzeyler net. Beş adet büyük ekran de önemli tabi. 3 boyutlu dijital gösterge paneli, sınıfının en iyisi. Üstelik üç boyutlu gözlük olmadan da üç boyutlu görüntü veriyor.
Yeni S Serisinde motor seçenekleri şöyle:
Farklı güç seviyelerine sahip benzinli ve dizel motorlara sahip. 3 litrelik benzinli motorlar, 286 beygirlik dizel motor ise baz versiyon olacak. 4 çeker versiyon da olacak.
Yeni Mercedes S Serisi ülkemizde satışta. 3.023.685 TL fiyat etiketine sahip.
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