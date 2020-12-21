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Mercedes üretimi durdurdu

21.12.2020 17:47 | Son Güncelleme:
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Mercedes üretimi durdurdu

2013 yılında Daimler, Brezilya pazarı için binek otomobiller üretmekle görevli yeni bir tesis inşa etme planlarını duyurmuştu. Marka bu fabrikanın üretimini tamamladı. Şimdilerde ise marka o fabrikada üretimi durduruyor.

Üç yıl sonra fabrikayı tamamlayan Mercedes, C-Serisi ve GLA modellerini Brezilya’da ki bu fabrikada üretiliyordu. Maalesef bu yılki koronavirüs salgını, Daimler'i bu tesisle ilgili zor bir karara itti. Reuters’a göre bu kapatma yaklaşık 370 insanın işten çıkarılmasına sebep olacak.

Mercedes üretimi durdurdu

MERCEDES ÜRETİMİ DURDURDU

Daimler, pandeminin Brezilya'da premium modellere olan talebin azalmasına neden olduğunu ve bunun da fabrikayı sürdürülemez bir duruma ittiğini kabul etti. Bununla birlikte marka Brezilya'daki Sao Bernardo do Campo fabrikasında iş yapmaya devam edecek.Bu tesiste Accelo, Atego, Atron, Axor ve Actros gibi kamyonların yanı sıra, bu modellerin motorları, aksları ve şanzımanları da üretiliyor.

Mercedes üretimi durdurdu

Burası aynı zamanda Güney Amerika'nın en büyüğü olan Teknolojik Geliştirme Merkezi olma ünvanını da koruyor. Bu arada, bu kamyonların kabinleri , 2012'de Mercedes-Benz kamyon üretimine katılan Juiz de Fora fabrikasında üretiliyor. Tesisin, kamyonların boyanması ve kaynaklanması için en modern işlemlerden birine sahip olduğu söyleniyor.

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