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Mercedes ve klasik otomobil tutkunları buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 15:11 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, Mercedesçiler Derneği'nce organize edilen etkinlikte, çok sayıda Mercedes ve klasik otomobil tutkunu, bir araya geldi.

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, Mercedesçiler Derneği'nce organize edilen etkinlikte, çok sayıda Mercedes ve klasik otomobil tutkunu, bir araya geldi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, 1950 ile 2018 model arası Mercedes sahipleri ile daha eski model araçlara sahip klasik tutkunları katıldı. Meydanda ayrılan alana park edilen araçları görenler, ilgiyle inceledi. Araçların bakımını ve temizliğini yapan sahipleri, isteyenlere kapıları açarak, klasikleri tanıttı. En fazla ilgi ise 1959 model Chevrolet Impala'ya gösterildi. Halen orijinalliğini koruyan otomobil ile fotoğraf çektirmek isteyenler, önünde kuyruk oluşturdu.

Gaziantep Mercedesçiler Derneği Başkanı Ayhan Duran, tüm Mercedes tutkunlarını bir araya getirmek için bu etkinliği yaptıklarını belirterek, "Ortalama 200 araç burada yerini alacak. Bunlar 1950 model ile 2018 model arasındaki araçlar. Yıldıza gönül veren insanları burada buluşturmak istedik. Mercedes tutkusu başka içinde doğduk diyebiliriz. Atadan babadan kalma bir gelenek. Gönül verdik. Mercedes'e binen insanlar genelde başka araç kullanmazlar. Benim yaşım 30, bindiğim 50'nci Mercedes oldu" diye konuştu.

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