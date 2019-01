Mercedes W125 Rekordwagen'in rekoru 80 yıl sonra kırıldı! Yeni rekortmen Koenigsegg

İşte bu doğrultuda pek de bilinmeyen bir modeli sizlere tanıtmak istiyoruz. Bu tanıtıma bizi yönlendiren ise İsveçli spor otomobil markası Koenigsegg’in geçtiğimiz günlerde kırdığı rekor oldu. Halka açık yani umumi bir yolda en yüksek hız rekorunu kıran Koenigsegg markası, 447km/s değeriyle bu rekorun yeni sahibi oldu. Tabii akla ilk olarak “Bu rekoru kimden aldı?” ve “Diğer araç ne zaman ve nerede bu rekoru kırmıştı?” gibi sorular akla geldiği gibi bu doğrultuda kafada oluşan cevap da “Her halde rekoru kırılan araç Bugatti’dir” şeklinde olabilir diye düşünüyoruz. Ancak kafalarda oluşan bu cevap maalesef yanlış ve Bugatti, Veyron modeli ile 2010 yılında bir yarış pistinde ancak 431km/s hıza çıkabilmişti. Yani rekorun kırıldığı yol öyle sıradan bir umumi yol değil, her şeyi ile özel bir yarış pistiydi. İşte böyle sıradan bir yolda rekoru kıran aracı görebilmek için ise 1930’lu yıllara gitmemiz gerekiyor.

Bu araçlarda yer alan dönemin ileri teknolojileri ve konfor düzeyi bizi her zaman etkiliyor ve açıkçası günümüzde Mercedes modelleri özellikle bu yönleriyle öne çıkmış durumda. Diğer taraftan markanın çok ciddi de bir yarış geçmişi mevcut ve bunun da ara ara vurgulanması gerekiyor diye düşünüyoruz.

Şimdi 1939’lu dönemlerin Nazi Almanyası’na ve yarışlara bir göz atalım;

2'inci Dünya Savaşı’nın 1939 yılında başlamasından hemen önce Almanya’nın en ince damarlarına kadar girmiş olan Naziler, bir yandan üstün savaş makinalarını geliştirirken, bir yandan da her türlü spor dalında en iyi olabilmek için büyük çaba sarf ediyorlardı. Futboldan atletizme hatta otomobil sporlarına kadar en iyi olabilmek için içlerinde büyük bir hırs vardı ve elde edilen başarılar Alman halkı üstünde propaganda amaçlı da kullanılıyordu.

Diğer taraftan otomobil sporlarına bakacak olursak; 1934 yılında Grand Prix yarışlarına yeni standartlar getirildiğinde bir Grand Prix yarış aracının lastikleri, yakıtı, yağları ve soğutma sıvısı olmadan 750kg’ı geçmemesi gerektiği ön görülmüştü. Bu yeni dönemin otomobil yarış tarihindeki adı ise “Silver Arrow” yani gümüş ok olarak geçecekti. Aslında gümüş ok denmesinin nedeni bu dönem yarışan bazı yarış araçlarının boyanmamış gümüş renkli alüminyum gövdeleri ve ok gibi hızları nedeniyleydi. Nazi Almanyası’nın tüm olanaklarını ve gücünü arkasına alan bu modeller, şimdilerde Audi olarak anılan Auto Union ve Mercedes’in tasarladığı yarış araçlarıydı. Yani bu araçlar yarıştıkları dönemlerde o kadar baskın olmuşlardı ki, hem döneme adlarını verdiler hem de gümüş oklar olarak adlandırıldılar.