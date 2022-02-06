Mercek bulutu bu kez Elazığ'da belirdi! UFO'ya benzettiler

Elazığ'da mercek bulutu görüldü. Kovancılar ilçesinde beliren mercek bulutu ilgiyle izlenirken, ilçe merkezinden görülebilen ve dakikalarca aynı noktada bozulmadan kalan bulut, görenlerin dikkatini çekti.

UFO'YA BENZETTİLER

Gökyüzündeki doğa olayını cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaşan kimi kullanıcılar mercek bulutu için UFO benzetmesi yaptı.

MERCEK BULUTU NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşur ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösterir.

Orografik bir olayın sonucu olan bulutu, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görmek olasıdır.

DAHA ÖNCE VAN'DA DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz ay Van semalarında beliren ve saatlerce aynı noktada dairesel şekil değiştirerek görülen mercek bulutu da ilginç görüntüler oluşturmuştu.

(AA)



