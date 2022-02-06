HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mercek bulutu bu kez Elazığ'da belirdi! UFO'ya benzettiler

Mercek bulutu bu kez Elazığ'da belirdi! UFO'ya benzettiler

06.02.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mercek bulutu, bu kez Elazığ'ın Kovancılar ilçesinin semalarında belirdi. Dakikalarca aynı noktada bozulmadan kalan mercek bulutu görenlerin dikkatini çekerken, sosyal medyada da ilgi gördü. Kimi kullanıcılar mercek bulutunu UFO'ya benzetti. Geçtiğimiz Van semalarında da mercek bulutu görülmüştü.

Mercek bulutu bu kez Elazığ'da belirdi! UFO'ya benzettiler

Elazığ'da mercek bulutu görüldü. Kovancılar ilçesinde beliren mercek bulutu ilgiyle izlenirken, ilçe merkezinden görülebilen ve dakikalarca aynı noktada bozulmadan kalan bulut, görenlerin dikkatini çekti.

UFO'YA BENZETTİLER

Gökyüzündeki doğa olayını cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaşan kimi kullanıcılar mercek bulutu için UFO benzetmesi yaptı.

20220206_2_52055288_73387081

MERCEK BULUTU NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşur ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösterir.

20220206_2_52055288_73387080

Orografik bir olayın sonucu olan bulutu, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görmek olasıdır.

DAHA ÖNCE VAN'DA DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz ay Van semalarında beliren ve saatlerce aynı noktada dairesel şekil değiştirerek görülen mercek bulutu da ilginç görüntüler oluşturmuştu.

Bu görüntüler Van'dan! Saatlerce aynı noktada kalan mercek bulutu görenleri hayran bıraktıBu görüntüler Van'dan! Saatlerce aynı noktada kalan mercek bulutu görenleri hayran bıraktı

Van

(AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Biriken karın ağırlığıyla çöktü... Yaralılar varBiriken karın ağırlığıyla çöktü... Yaralılar var
Isparta'da elektrik kesintisi isyan ettirdi! Bakan gidiyor...Isparta'da elektrik kesintisi isyan ettirdi! Bakan gidiyor...
İlaç olarak kullanıldığı unutuldu! Her evde var ama...İlaç olarak kullanıldığı unutuldu! Her evde var ama...
Anahtar Kelimeler:
Elazığ Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cami çıkışı açıklama! "Hocayla konuştum..."

Cami çıkışı açıklama! "Hocayla konuştum..."

5 katı ceza kesildi! SGK'dan flaş ücret iadesi kararı

5 katı ceza kesildi! SGK'dan flaş ücret iadesi kararı

Kaddafi ölmedi mi? Eski muhafızından olay açıklama

Kaddafi ölmedi mi? Eski muhafızından olay açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu afişlerine tepki

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu afişlerine tepki

Hastaların yüzde 40'ında görüldü

Hastaların yüzde 40'ında görüldü

İlginizi Çekebilir

Son paylaşımı olay oldu! "Hemen sil..."

Son paylaşımı olay oldu! "Hemen sil..."

Değişimiyle ilgili bomba itiraflar! "Canlı bomba olacağımı sandılar"

Değişimiyle ilgili bomba itiraflar! "Canlı bomba olacağımı sandılar"

Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

Torba koptu, olanlar oldu! Metal kanca cinsel organına saplandı

Torba koptu, olanlar oldu! Metal kanca cinsel organına saplandı

Türk takipçilerin yorumlarını paylaştı

Türk takipçilerin yorumlarını paylaştı

Yemeğine mayonez döken arkadaşını feci şekilde öldürdü

Yemeğine mayonez döken arkadaşını feci şekilde öldürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.