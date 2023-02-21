Mercek bulutu ne anlama gelir, neyin habercisi? Van ve Niğde'de görülen mercek bulutu vatandaşları korkuttu!

Mercek bulutu Bursa'nın ardından Van ve Niğde'de de görüldü. Vatandaşların telefonlarına kaydettiği görüntüler görenleri endişelendirdi. Güneş tutulması sonrasında deprem olacağı halk arasında oldukça yaygın bir inanış olması nedeniyle bu şekildeki ilginç doğa olaylarında tedirginlik yaşanabiliyor. Peki mercek bulutu nedir, neyin habercisi? Mercek bulutu ne anlama geliyor? İşte detaylar...

MERCEK BULUTU NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının sonucunda oluşur ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösterir. Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur.

Sosyal medyadan da paylaşılan görüntülere yapılan yorumların çoğunda mercek bulutları, depremin habercisi olarak yorumlandı.

VAN VE NİĞDE'DE MERCEK BULUTU GÖRÜLDÜ

Van'ın Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçelerinden görülen ve yaklaşık 45 dakika bozulmadan kalan mercek bulutu görenlerin ilgisini çekti. Mercek bulutlarını kaydeden vatandaşlar fotoğrafları sosyal medyada yayınladı.

Bursa ve Van'ın ardından Niğde'nin Çiftlik ve Altunhisar ilçeleri, Karakapı, Divarlı beldeleri ile Kayırlı köyü çevresinde mercek bulutu görüldü.

