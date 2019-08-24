Mercidabık Zaferi ile Fırat Kalkanı Harekatı’nın yıldönümü

Kilis’te Mercidabık Zaferi’nin 503’üncü yıldönümü ile Fırat Kalkanı Harekatı’nın 3’üncü yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Yavuzlu köyünde gerçekleştirilen tören, şehitler için askerler tarafından yapılan saygı atışı ve Yavuz Sultan Selim’in anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra KilisValisi Recep Soytür, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu ile Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut vatandaşları ve törene katılanlar ile askeri birlikleri selamladı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, yaptığı konuşmada, Büyük Hükümdar, Osmanlı İmparatorluğu’nun 9. Padişahı, İlk Osmanlı Halifesi Yavuz Sultan Selim Han’ın tarihe altın harflerle yazdığı Mercidabık Zaferi’nin 503. yıldönümünü kutladıklarını ifade ederek, “Osmanlı Devleti’nin, doğu ve güney sınırlarını tehdit ve tehlikelerden arındırmak, barış ve huzuru temin etmek için yaptığı Mercidabık Seferi, devletin dini, askeri, siyasi ve iktisadi hayatında önemli gelişmelere yol açmış, Ortadoğu ve Afrika’da yüzyıllarca sürecek olan Osmanlı Barışının başlangıcı olmuştur. Mercidabık Zafer’i ile Balkanlardan Ortadoğu ve Afrika’ya uzanan coğrafyada farklı millet ve inançların barış ve huzur içerisinde yaşaması sağlanmış, adalet, güven ve hoşgörü ortamı tesis edilmiştir.Osmanlı Devleti sonrasında, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da kan ve gözyaşının nerdeyse yüz yıldır dinmediği düşünüldüğünde Mercidabık Zaferi’nin önemi değer kazanmaktadır. Özellikle son dönemde bölgedeki birçok ülkenin içinde bulunduğu durum dikkate alındığında Osmanlı döneminin değeri bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Mercidabık Zaferi’nin üzerinden geçen yüzyıllar sonrasında tarih bir kez daha tekerrür ederek ülkemizin güney sınırlarında yine güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalınmış ve 3. Yıldönümünü andığımız Fırat Kalkanı Harekatı ile başta Kilis’imiz olmak üzere ülkemizin güvenliği için tıpkı 503 sene önceki ruhla kararlı ve başarılı bir mücadele ortaya konmuştur.Bu duygu ve düşüncelerle; Büyük Komutan Yavuz Sultan Selim Han başta olmak üzere, bütün ecdadımızı ve Fırat Kalkanı Harekatı’nda canlarını bu vatan uğruna seve seve feda eden Şehit Binbaşımız Bülent Albayrak ile tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyor, Mercidabık Zaferi’nin ev sahibi olan Kilisli Hemşerilerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum” dedi.

Kilis Halk Eğitim Merkezi mehter takımının gösterinden sonra Halk Oyunlarında Türkiye birincisi olan Halk Eğitim Merkezi halk oyunları gösteri sundu. Türk Hava Kurumu motorlu Yamaç Paraşütçülerinin gösterisinden sonra öğrenciler şiirler okudu. Etkinlik kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödül verildi. Resmi geçit töreni ile program sona erdi.

