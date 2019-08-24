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Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 20:28 | Son Güncelleme

Mercidabık Zaferi'nin 503. ve Fırat Kalkanı Harekatı’nın 3. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu köyünde tören düzenlendi

KİLİS (AA) - Mercidabık Zaferi'nin 503. ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3. yıl dönümü, Kilis'in Yavuzlu köyünde törenle kutlandı.

Yavuz Sultan Selim büstüne çelenk konulmasıyla başlayan törende Kilis Halk Eğitim Merkezinin mehteran takımı konser verdi.

Vali Recep Soytürk, törende yaptığı konuşmada, Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Osmanlı Devletinin, barış ve huzuru temin etmek için yaptığı Mercidabık Seferi’nin dini, askeri, siyasi ve iktisadi hayatta önemli gelişmelere yol açtığını belirten Soytürk, zaferin Orta Doğu ve Afrika'da yüzyıllarca sürecek "Osmanlı barışı"nın başlangıcı olduğunu dile getirdi.

Soytürk, şunları kaydetti:

"Osmanlı Devleti sonrasında Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da kan ve gözyaşının neredeyse yüz yıldır dinmediği düşünüldüğünde Mercidabık Zaferi'nin önemi değer kazanmaktadır. Özellikle son dönemde bölgedeki birçok ülkenin içinde bulunduğu durum dikkate alındığında Osmanlı döneminin değeri bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Mercidabık Zaferi’nin üzerinden geçen yüzyıllar sonrasında tarih bir kez daha tekerrür ederek ülkemizin güney sınırlarında yine güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalınmış ve 3. yıl dönümünü andığımız Fırat Kalkanı Harekatı ile başta Kilis olmak üzere ülkemizin güvenliği için tıpkı 503 sene önceki ruhla kararlı ve başarılı bir mücadele ortaya konmuştur."

Türk Hava Kurumunun (THK) motorlu yamaç paraşütü gösteri ekibinin gösterisiyle devam eden etkinlik, geçit töreniyle sona erdi.

Etkinliğin ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

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Kilis kutlama Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı yıldönümü

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