Mercidabık Zaferi'nin yıldönümü kutlandı

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) KİLİS'te Mercidabık Zaferi'nin 502'nci yıldönümü ile Fırat Kalkanı Harekatı'nın 2'nci yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yavuzlu köyünde gerçekleştirilen tören, şehitler için askerler tarafından yapılan saygı atışı ve Yavuz Sultan Selim'in anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Gaziantep 5?inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, vatandaşları ve askeri birlikleri selamladı. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan şehitleri rahmetle anarak, "Biz Mercidabık Zaferi'ni kazanırken de hava sıcaktı. Fırat Kalkanı'nda tankın içerisinde hava sıcaklığı 60 dereceyi ulaştığında da hava sıcaktı. Ama içimizdeki vatan sevgisi, var olma duygusu, istiklal arzusu, hepsinden daha büyük ateşti. Hiçbir sıcak, hiçbir zorluk bizi yenmedi. Çok şükür bu mübarek günlere bizi kavuşturdu" dedi. AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ise 24 Ağustos'un, Ortadoğu ve Afrika kapılarının Müslüman Türk'e açıldığı tarihin yıl dönümü olduğunu ifade etti. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara da Mercidabık Zaferi'nin 502'inci yıldönümü ile Fırat Kalkanı Harekatı'nın 2'nci yıldönümünü kutladıklarını kaydetti. Kutlamalar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mehter takımının gösterisi, okçuların ok atmaları, Kilis Musiki Cemiyeti'nin konseri ve zafer yürüyüşüyle sona erdi.

