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Mercimek çorbası tarifi: Ustası sizden tarif almaya gelecek

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TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her mevsimin yemeği olan mercimek çorbasını içmek için herhangi bir anı beklemenize gerek yok. Sabah, öğle, akşam canınızın istediği her an içebileceğiniz mükemmel mercimek çorbası tarifi için kağıt kalem hazırlayın. Hemen denemek isteyeceksiniz.

Mercimek çorbası tarifi: Ustası sizden tarif almaya gelecek

Herkesin mutlaka içtiği, tek kaşıkla kendine hayran eden kırmızı mercimek çorbası tarifinin onlarca farklı çeşidi var. Evde anne elinden çıkanı bir başka, dışarıda lokanta usulü mercimek çorbası tarifi ise bir başka olur.Neredeyse her damak zevkine hitap eden mercimek çorbası için artık restorana gitmenize gerek kalmayacak. Herkes mükemmel bir yemek yapabilsin diye sade mercimek çorbası tarifi ile karşınızdayız. Tam kıvamlı, kolay mercimek çorbası tarifi ile ustalara taş çıkarabilirsiniz. Yapacağınız şey dikkatle adımları izlemek.

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ MALZEMELERİ

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 adet büyük boy soğan
  • 1 büyük boy patates
  • 1 büyük boy havuç
  • 3 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 1 yemek kaşığı un
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon
  • 1 litre sıcak su veya et suyu

MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

  • Derin bir tencereye sıvıyağı alın, üzerine büyük büyük doğradığınız soğanları ekleyerek kavurmaya başlayın.
  • Sotelenen soğanların üzerine bir yemek kaşığı unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.
  • İri parçalar halinde doğradığınız havuç ve patatesi tencere alın ve kavurmaya devam edin.
  • Baharatları ve mercimeği tencereye ekleyin.
  • Güzelce karıştırdıktan sonra 1 litre sıcak su veya et suyunu ekleyin, tencerenin kapağını kapatarak pişirmeye bırakın.
  • Havuçlar yumuşayana kadar pişirin.
  • Piştikten sonra çorbanızın pürüzsüz bir kıvam alması için el blenderından geçirin.

Afiyet olsun.

MERCİMEK ÇORBASI PÜF NOKTALARI

  • Çorbada kullanacağınız mercimekleri temiz su çıkana kadar mutlaka yıkayın ve süzün.
  • Eğer çok yoğun kıvamlı çorbalardan hoşlanmıyorsanız un ilave etmenize gerek yok.
  • Çorbanıza tavuk suyu, et suyu ya da kemik suyu eklemeniz lezzetini daha da artıracaktır. Sadece lezzet vermek istiyorsanız, çorbaya ekleyeceğiniz suya 1 veya 2 bardak ekleyebilirsiniz.
  • Dilerseniz soğanla birlikte sarımsak da ekleyebilirsiniz.

MERCİMEK ÇORBASI ÇEŞİTLERİ

Salçalı mercimek çorbası için soğanları soteleyip unu ekledikten sonra bir yemek kaşığı salça ekleyerek çorbanızı lezzetlendirebilirsiniz.

Son dönemde yeşil mercimek çorbası tarifi de çorba severler tarafından çokça denenmekte.

Süzme mercimek çorbası tarifi ve sarı mercimek çorbası tarifini de deneyebilirsiniz.

MERCİMEK ÇORBASI SUNUMLARI

Mercimek çorbasını üzerine nane veya pulbiber kızdırdığını yağ dökerek servis edebilirsiniz.

Mercimek çorbasının yanına veya içine kıtır ekmek dilimleri de çok yakışacaktır.

MERCİMEK ÇORBASI KAÇ KALORİ?

Bir kase mercimek çorbası ortalama 137 kaloridir.

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