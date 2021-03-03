"Merck Johnson & Johnson'a Aşı İmalatında Destek Verecek"

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden'ın Salı günü, ilaç firması Merck'ün rakip firma Johnson & Johnson'ın geliştirdiği tek dozluk Corona virüsü aşılarını üretmesine destek vereceğini açıklayacağını bildirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Merck fabrikalarının Johnson & Johnson'ın yeni acil kullanım onayı alan aşısını imal etmek için Amerika'nın Savunma İmalat Yasası'nı devreye sokacağını kaydetti. Psaki, Salı günkü basın brifinginde, "Johnson & Johnson'ın imalat sürecinde gecikmeler yaşadığını öğrenir öğrenmez süreci hızlandırmak için adımlar attık ve dünyanın en büyük imalatçılarından biriyle ortaklık yapmalarını sağladık" dedi. Johnson & Johnson'ın aşı imalatı, söz verilenden daha yavaş ilerliyor. Firmanın sözleşme uyarınca Şubat ayı sonuna kadar 12 milyon doz aşı teslimatı yapması gerekiyordu. Ancak geçtiğimiz Cumartesi günü acil kullanım onayı alan aşının şimdiye kadar teslim edilen miktarı 4 milyon dozdan az. Johnson & Johnson, Mart ayı sonuna kadar 16 milyon doz daha aşı teslim etmeyi planlıyor. Ancak bu sayı, daha önce verilen taahhütlerin altında. Önümüzdeki hafta aşı teslimatı yapmayacağını açıklayan firma, yaptığı anlaşma uyarınca yıl ortasına kadar, taahhüt ettiği 100 milyon doz aşının tamamını temin edeceğini bildirdi.

Johnson & Johnson yetkilisi Paul Stoffels, Pazartesi günü verdiği bir söyleşide, bir sonraki teslimatların, ilaç üreticisi ortağı Catalent firmasının yeni imalat operasyonlarının onay almasını beklediğini söyledi. Paul Stoffels ayrıca imalat kapasitesini arttırmak için Johnson & Johnson'ın yeni ortak arayışı içinde olduğunu kaydetti. Daha fazla sayıda dozun daha çabuk dağıtılması, Amerika'nın kitlesel aşılama faaliyetlerine hız kazandırabilir. Bunun nedeni, tek dozluk Johnson & Johnson aşısıyla, aynı sayıda aşıyla iki kat daha fazla kişiyi aşılamanın mümkün olması. Amerika'da acil kullanım onayı olan diğer iki aşı, Pfizer-BioNTech ve Moderna, tam etkinlik için iki doz olarak uygulanıyor. Johnson & Johnson aşısının etkin maddesi, Amerika'da, Emergent BioSolutions adlı biyoteknoloji firması tarafından işletilen fabrikada imal ediliyor. Aşı, Amerika dışında Hollanda ve Hindistan'da da üretiliyor. Johnson & Johnson aşısının imalatı, Amerika'da Catalent ve Grand River Asceptic Manufacturing firmalarına ait iki fabrikada tamamlanıyor ve aşılar buralarda şişeleniyor. Johnson & Johnson'ın İspanya, İtalya, Hindistan ve Güney Afrika'da da imalatı tamamlanıp aşıları şişeleyen ortakları bulunuyor.