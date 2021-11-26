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Merck'ün Covid İlacının Etkisi Sanılandan Daha Düşük

26.11.2021 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan ilaç firması Merck, deneysel Covid-19 ilacının hastaneye yatış ve ölümleri azaltmada daha önce bildirilene oranla daha az etkili olduğunun belirlendiğini açıkladı

Amerikan ilaç firması Merck, deneysel Covid-19 ilacının hastaneye yatış ve ölümleri azaltmada daha önce bildirilene oranla daha az etkili olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Merck'ten Cuma günü yapılan güncellenmiş veri açıklamasında, Covid-19 hapının 1400 hastadan elde edilen verilere göre hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 30 oranında azalttığı bildirildi. Firma, Ekim ayında, 775 hastadan alınan verilerin, hastaneye yatış ve ölümleri azaltmada yüzde 50 oranında etkili olduğunu kaydetmişti.

Merck, son verileri, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) Cuma günü, ilacın ruhsatlandırılmasını tavsiye edip etmemeyi ele almak üzere Salı günü toplanacak olan bir grup bağımsız uzmanı bilgilendirmek üzere bir dizi belge yayınlamasından önce açıkladı.

FDA yetkilileri, Merck'ün ilacının ruhsatlandırılması konusunda kendi tavsiyelerinde bulunmadı.

Bunun yerine FDA, bağımsız kuruldan, ilacın faydalarının risklerinden fazla olup olmadığını ele almasını ve ilacın kimler için ruhsatlandırılacağının sınırlanıp sınırlanmaması gerektiğini belirlemesini istedi.

FDA ayrıca bağımsız kuruldan, ilacın virüsü mutasyona uğramaya teşvik edip etmeyeceği yönündeki kaygıları ve bu kaygıların nasıl giderileceğini de ele almasını talep etti.

Merck hisseleri, piyasa açılışı öncesi yüzde 2,8 oranında düşerek 80 dolara indi.

Merck'ün geliştirdiği molnupiravir ve rakip firma Pfizer'ın geliştirmekte olduğu Covid-19 ilacı, hastaneye yatış ve ölümleri önlemek amacıyla enfeksiyonun erken aşamasında evde alınabileceği için pandemiyle mücadelede dengeleri değiştirecek unsurlar olarak tanımlanıyordu.

1200 katılımcıyla gerçekleştirilen bir çalışmanın analizi sonrasında Pfizer'dan Covid-19 hapına ilişkin gelen veriler, Corona virüsü enfeksiyonune bağlı hastaneye yatış ve ölümlerin yüzdee 89 oranında engellendiğine işaret etti.

Merck, 11 Ekim'de, ön verileri takiben molnupiravirin ruhsatlandırılması için ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi'ne başvuru yapmıştı.

Firmadan Cuma günü yapılan açıklamada, biyoteknoloji firması Ridgeback Biotherapeutics'le ortak geliştiriken ilaca ilişkin verilerin FDA toplantısı öncesinde kuruma sunulduğu bildirildi.

Güncellenmiş verilere göre çalışmanın molnupiravir alan grubunun hastaneye yatış ve ölüm oranı yüzde 6,8 olarak belirlendi. Plasebo alan gruptaki hastaneye yatış ve ölüm oranıysa yüzde 9,7 olarak kaydedildi. Molnupiravir alan grupta bir kişi hayatını kaybederken plasebo grubunda dokuz kişinin öldüğü belirtildi.

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