HABER

Merdiven altı krem bu hale getirdi! Herkesi uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 08:18 | Son Güncelleme

Erzurum’da üniversite öğrencisi cilt kuruluğunu gidermek için aldığı kremi sürünce yüzünde 2. derece yanık oluştu. Yanık Merkezinde yüzü tamamen sargıya alınan genç, “Merdiven altı kozmetik ürünlerine dikkat edin” dedi.

Merdiven altı krem bu hale getirdi! Herkesi uyardı

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Efekan Yer (22), kullandığı kremin kurbanı oldu. Cilt kuruluğunu gidermek için krem alıp vücuduna süren Yer, bir süre sonra yüzünün yanmaya başladığını fark etti. Kısa süre sonra yüzünün derisi tamamen yanan ve soyulmaya başlayan Efekan Yer, hastaneye müracaat etti.

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezinde tedavi altına alınan ve yüzünde ikinci derece yanık tespit edilen Yer, merdiven altı kozmetik ürünlerine dikkat çağrısında bulundu.

AW481257_02

Kendisinin merdiven altı krem kurbanı olduğunu ifade eden Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Efekan Yer, “Araştırmadan, doktor tavsiyesi olmadan bilmediğiniz ürünleri kullanmayın” dedi.

AW481257_01

Kaynak: İHA

PARTNERSosyal medya bu kişilik testini konuşuyorSosyal medya bu kişilik testini konuşuyor
Ege'de Bulamaç Adası alarmı! Yunanlar...Ege'de Bulamaç Adası alarmı! Yunanlar...
Selçuk Kozağaçlı ve 16 avukat açlık grevine başlıyorSelçuk Kozağaçlı ve 16 avukat açlık grevine başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Krem cilt kuruluğu kremi Erzurum 2. derece yanık

En Çok Okunan Haberler

Elçin Sangu tatil paylaşımlarıyla hayranlarını büyüledi!

Elçin Sangu tatil paylaşımlarıyla hayranlarını büyüledi!

Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! Burak Özçivit Osman Gazi rolünde

Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! Burak Özçivit Osman Gazi rolünde

Fransa'dan İdlib açıklaması

Fransa'dan İdlib açıklaması

Diyarbakır'da yakalandı! Bombalı drone eğitimi almışlar

Diyarbakır'da yakalandı! Bombalı drone eğitimi almışlar

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
17 yaşındaki Buket Bozkurt doğum gününde hayatını kaybetti

17 yaşındaki Buket Bozkurt doğum gününde hayatını kaybetti

Ege'de Bulamaç Adası alarmı! Yunanlar...

Ege'de Bulamaç Adası alarmı! Yunanlar...

Selçuk Kozağaçlı ve 16 avukat açlık grevine başlıyor

Selçuk Kozağaçlı ve 16 avukat açlık grevine başlıyor

Son dakika! Hakkari'de yola bomba döşemeye çalışan teröristler öldürüldü!

Son dakika! Hakkari'de yola bomba döşemeye çalışan teröristler öldürüldü!

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.