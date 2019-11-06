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Merdiven altı peynir, yoğurt üretimi yapan imalathaneye baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 16:51 | Son Güncelleme

Hatay’da merdiven altı gıda imalatı yapan bir iş yeri, zabıta ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskın ile mühürlenerek kapatıldı.Vatandaşlar tarafından halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde gıda imalatı yapıldığı ihbarlarını değerlendiren Kırıkhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan’da sağlık kurallarına aykırı şekilde kaçak süt ürünleri imalatı yaptığı belirlenen Cumhuriyet Mahallesi’nde ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerine baskın düzenledi.Yapılan baskında sağlıksız ortamda ruhsatsız şekilde yoğurt, peynir gibi süt ürünlerinin imalatını yapan işletmedeki satışa hazır yoğurt, peynir ve yağlar zabıta ekipleri tarafından imha edilmek üzere araçlara yüklendi.

Hatay’da merdiven altı gıda imalatı yapan bir iş yeri, zabıta ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskın ile mühürlenerek kapatıldı.
Vatandaşlar tarafından halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde gıda imalatı yapıldığı ihbarlarını değerlendiren Kırıkhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan’da sağlık kurallarına aykırı şekilde kaçak süt ürünleri imalatı yaptığı belirlenen Cumhuriyet Mahallesi’nde ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerine baskın düzenledi.
Yapılan baskında sağlıksız ortamda ruhsatsız şekilde yoğurt, peynir gibi süt ürünlerinin imalatını yapan işletmedeki satışa hazır yoğurt, peynir ve yağlar zabıta ekipleri tarafından imha edilmek üzere araçlara yüklendi. Tencerelerdeki sütler ise dökülerek imha edildi.
Zabıta Müdürü Ahmet Mazlum, gerçekleştirilen baskın ve denetim ile ilgili yaptığı açıklamada, “Belirlenen adrese yapılan baskında yasaya aykırı olarak süt ürünlerinden yoğurt, peynir gibi gıda maddeleri yapıldığını tespit ettik. Yapılan denetimde sağlıksız şekilde üretilen yoğurtlar ve peynirlerin kovalara doldurularak ilçedeki çeşitli iş yerlerine satışının yapıldığı belirlendi. Baskın neticesinde büyük kazanlarda yoğurt ve peynir yapılmak üzere kaynatılan sütler zabıta ekiplerimiz tarafından dökülmek suretiyle imha edildi. Yoğurt ve peynirler ise toplanarak toprağa gömülmek suretiyle imha işlemi gerçekleştirildi. Yasa dışı faaliyetleri engellemek adına denetimlerimiz bundan sonra da aralıksız olarak devam edecektir. Öncelik halkımızın sağlığı diyoruz kanuni şartları taşımayan ve insan sağlığını tehlikeye atacak şekilde üretim yapan hiçbir işletmeye müsaade etmeyeceğiz” dedi.
İş yeri sahibine gerekli uyarı ve bilgilendirmeyi yapan ekipler, yasal işlemlerin yapılmasından sonra iş yerini mühürleyerek faaliyetten men etti.

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