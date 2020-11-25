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  4. Merdiven altı tavuk parçalayan 4 işletmeye 111 bin TL para cezası

Merdiven altı tavuk parçalayan 4 işletmeye 111 bin TL para cezası

25.11.2020 15:33 | Son Güncelleme:
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Merdiven altı tavuk parçalayan 4 işletmeye 111 bin TL para cezası

Kayseri’de merdiven altı tabir edilen uygunsuz koşullarda tavuk parçalama yaptığı tespit edilen biri yabancı uyruklu 4 işletmeye 111 bin TL adli para cezası kesilirken, sağlıksız koşullarda üretilen 150 kilo tavuk da imha edildi.

Sağlıklı beslenmede ekonomik bir protein kaynağı olarak vatandaşların beslenmesinde önemli bir yer tutan başta tavuk eti ve yumurta olmak üzere, kanatlı ürünlerinin sağlıklı koşullarda üretilmesi, tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla doğru etiketlenmesi ve sağlıklı koşullarda tüketiciye arz edilmesi büyük önem taşıyor. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından halk sağlığını korumak için yapılan denetimler de hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kocasinan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından merdiven altı tabir edilen uygunsuz koşullarda tavuk parçalama yaptığı tespit edilen biri yabancı uyruklu şahıslar tarafından işletilen 4 işletmeye ayrı ayrı 27 bin 877 TL olmak üzere toplamda 111 bin 508 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, denetimde tespit edilen sağlıksız koşullarda üretilmiş 150 kilo tavuk da kontrol görevlileri nezaretinde işletme yetkilileri tarafından imha edildi. Ayrıca, paketleme izni olmayan, hangi koşullarda üretildiği bilinmeyen kirli ve kırık gibi yumurtaları paketleyerek tüketiciye arz eden işletmelere de 27 bin 877 TL idari yaptırım uygulanarak, sağlıksız yumurtalar satıştan imha edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; pandemi dolayısıyla sağlıklı beslenmenin öneminin daha çok anlaşıldığı bu dönemde halk sağlığını korumak, piyasa güvenliğini sağlamak, dürüst ve mevzuata uygun çalışan işletmelerin haklarını korumaya yönelik resmi kontrollerin devam edeceği bildirildi.

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