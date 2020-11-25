Merdiven altı tavuk parçalayan 4 işletmeye 111 bin TL para cezası

Sağlıklı beslenmede ekonomik bir protein kaynağı olarak vatandaşların beslenmesinde önemli bir yer tutan başta tavuk eti ve yumurta olmak üzere, kanatlı ürünlerinin sağlıklı koşullarda üretilmesi, tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla doğru etiketlenmesi ve sağlıklı koşullarda tüketiciye arz edilmesi büyük önem taşıyor. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından halk sağlığını korumak için yapılan denetimler de hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kocasinan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından merdiven altı tabir edilen uygunsuz koşullarda tavuk parçalama yaptığı tespit edilen biri yabancı uyruklu şahıslar tarafından işletilen 4 işletmeye ayrı ayrı 27 bin 877 TL olmak üzere toplamda 111 bin 508 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, denetimde tespit edilen sağlıksız koşullarda üretilmiş 150 kilo tavuk da kontrol görevlileri nezaretinde işletme yetkilileri tarafından imha edildi. Ayrıca, paketleme izni olmayan, hangi koşullarda üretildiği bilinmeyen kirli ve kırık gibi yumurtaları paketleyerek tüketiciye arz eden işletmelere de 27 bin 877 TL idari yaptırım uygulanarak, sağlıksız yumurtalar satıştan imha edildi.