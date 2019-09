Merdiven Art Space, iki farklı sergiyle yeni sezonu açıyor

Merdiven Art Space, yeni sezonunu iki farklı sergiyle açıyor. Galeri mekânında Ahmet Öğüt’ün solo projesini ağırlayacak olan Merdiven, hemen yanı başındaki #mebusan25 isimli bağımsız binada ise Winter is Coming başlığı altında iddialı bir grup seçkisini izleyicilerle buluşturacak. 16’ncı İstanbul Bienali paralel etkinlikleri arasında yer alan sergiler, yerel çağdaş üretimin önde gelen sanatçılarını bir araya getirecek. Kavramsal sanatçı Ahmet Öğüt’ün yapıtla aynı adı taşıyan ’The Missing T’ başlıklı sergisi, 5 Ekim’e kadar Merdiven Art Space’te izleyiciye sunulacak.

Bir pop-up projesi: Winter is coming

Ayrıca bir diğer sergi de Merdiven Art Space imzalı bir pop-up projesi olarak kurgulanan Winter is Coming, giderek güçleşen mekân temin ve kullanım zorluklarına alternatif bir bakışla metruk bir binanın dönüştürülmesi sonucu hayata geçirildi. Kentsel dönüşümün sıradaki adayı olarak yıkılacağı günü bekleyen, #mebusan25; yakın geçmişin mimari ve bürokratik tüm izlerini bünyesinde barındıran post-modernist kimliğiyle sanatçıları kucaklıyor.

Popüler kültürün en ikonik mottolarından birine dönüşen Winter is Coming göndermesinin, son olarak siyasi bir figürün dilinde farklı bir bağlama oturuşundan ilham alan sanatçı Halil Altındere, Şener Yılmaz Aslan, Osman Bozkurt, Fulya Çetin, Mehmet Dere, Erdal Duman, Leyla Emadi, Fırat Engin, Didem Erbaş, Berat Işık, Ferhat Özgür ve Kerim Zapsu; iktidar, çöküş, kontrol bağımlılığı ve kaybı gibi kavramları irdeliyor.

Mekânın terkedilmiş ve yıkık dökük atmosferiyle desteklenen güç sembolleri eksenli yapıtlar, eskiden yeniye uzanan bir ulusal bellek envanteri sunduğu belirtilirken, her biri kendi üslubuyla; tersine dönen, aksayan, devrilen, kırılıp dökülen ya da tepetaklak olan fenomenleri işlerinin öznesi yapan sanatçılar, toplumsal ve bireysel beklentilerin paralelliklerini ve ayrışmalarını tartışmaya açacak.

Merdiven Art Space’in non-profit kimliğiyle, pratiğinden eleştiriyi eksik etmeyen başarılı çağdaş sanatçıları izleyiciyle buluşturduğu her iki sergi; Salı’dan Cumartesi’ye ziyaret edilebiliyor.