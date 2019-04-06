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Merdiven boşluğuna düşen minik Yücel, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 16:51 | Son Güncelleme

 BURSA'nın Karacabey ilçesinde apartmanın 5'inci katından merdiven boşluğuna düşerek yaşamını yitirine Yücel Öç (9), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesinde apartmanın 5'inci katından merdiven boşluğuna düşerek yaşamını yitirine Yücel Öç (9), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Karacabey ilçesinde meydana geldi. Karacabey TOKİ Erhan Kındır İlköğretim Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi Yücel Öç, oturdukları apartmanın 5'inci katında dengesini kaybedip, merdiven boşluğuna düştü. Yücel Öç, çağırılan ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Bursa'ya sevk edildi. Ancak Yücel Öç, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Yapılan otopsisinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Yücel Öç'ün cenazesi, Karacabey'e getirildi. Karacabey Hacı İzzet Çetinkaya Veysel Karani Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yücel Öç'ün cenazesi, Şehir Mezarlığı’na götürülerek gözyaşları arasında aile kabristanlığına defnedildi.

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