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Merdiven çıkmak bile etkili! Araştırma: Düzenli egzersiz zihnin gelişmesine katkı sağlıyor

11.12.2024 13:01
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Düzenli egzersiz yapmanın bir faydası daha kanıtlandı. Bilim insanları, düzenli spor yapmanın zihinsel güç üzerinde yeni bir faydasını keşfetti.

Merdiven çıkmak bile etkili! Araştırma: Düzenli egzersiz zihnin gelişmesine katkı sağlıyor

Londra Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, belirli bir günde normalden daha fazla orta ve yoğun fiziksel aktivite yapan bireylerin, ertesi gün yapılan hafıza testlerinde daha başarılı sonuçlar elde ettiği görüldü. Uzmanlar, bu faydaların, merdiven çıkmak gibi basit egzersizlerle bile elde edilebileceğini söylüyor.

İngiliz bilim insanlarının liderliğinde yürütülen araştırmada, yaşları 50 ile 83 arasında değişen katılımcılara 8 gün boyunca bilişsel testler yapıldı. Araştırma sonucunda, ortalama aktivite ve uyku seviyeleri dikkate alındığında, orta veya yoğun fiziksel aktivite yapan kişilerin, ertesi gün daha iyi çalışma ve epizodik bellek (olay hafızası) performansına sahip oldukları belirlendi. Normalden fazla hareketsiz kalan kişilerin ise ertesi gün daha kötü bir çalışma belleğiyle güne başladıkları görüldü.

Dr. Mikaela Bloomberg, özellikle derin uykunun, hafıza gelişimine katkıda bulunduğunu belirterek, “Bulgularımız, egzersizin kısa süreli hafıza üzerindeki etkilerinin, düşündüğümüzden daha uzun süre devam edebileceğini gösteriyor. Bu faydalar egzersiz sonrası birkaç saat değil, ertesi güne kadar sürebilir. Düzenli egzersiz, bilişsel fonksiyonların gelişmesine katkı sağlıyor” dedi.

DHA
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Yürüyüş egzersiz
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