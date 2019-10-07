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Merdivenden düştükten sonra fenalaşan çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 10:47 | Son Güncelleme

Merdivenden düştükten sonra fenalaşan çocuk öldü

Ordu'nun Korgan ilçesinde merdivenden düştükten sonra evde fenalaşan 8 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Korgan İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Batuhan Artçı, Tepe Mahallesi'ndeki evinin merdiveninden düştü.

Artçı'nın bir süre sonra fenalaşması üzerine ailesi 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi evde yapılan çocuk, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Artçı'nın cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Çocuk hastane Korgan ilçesi Okul ordu öğrenci

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