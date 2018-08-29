 Merdivenden düştükten sonra oğlu ölen anne: Döverek öldürmüşler

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kaldığı öğrenci yurdunun merdivenlerinden düştükten sonra hastanede ölen İsmail Kerem Topal'ın (14), düşmeden önce aynı yurttaki arkadaşıyla kavga ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı. Daha önce kendilerine bu görüntünün verilmediğini belirten anne Emine İnce, "Buraya evladımı dayak yiyip, öldürülsün, diye göndermedim. Bana 'Düştü, öldü' demesinler. Çocuğumu döverek, öldürmüşler" dedi.

AİLE, KAVGA GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞTI

Olayla ilgili yurt yöneticilerince kendilerine sadece düşme anının yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri verilen İsmail Kerem Topal'ın ailesi, yeni görüntülere ulaştı. Yeni kayıtlarda, Topal'ın, düşmeden önce M.E.U. adlı öğrenciyle tartıştığı ve bu tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlar yer aldı. Kavga sırasında yurt görevlisi olduğu iddia edilen kişinin ise kavgayı önce izlediği sonra da yere düşen Topal'ın üstündeki M.E.U.'yu kaldırdığı görülüyor. Yerden kalkan Topal'ın önce sendelediği ardından yerdeki elektrikli süpürgeye takılarak, merdivenden yuvarlandığı anlar da görüntülerde yer aldı.

ANNE: ŞİKAYETÇİYİM

Emine İnce, yurt görevlilerinin, kendilerine verdiği 17 saniyelik görüntüyle oğlunun öldüğü olayı kazaymış gibi göstermeye çalıştıklarını savundu. Ele geçen yeni görüntülerde çocuğunun dövülerek, öldürüldüğünün görüldüğünü kaydeden İnce, "Büyüklerimizden yardım istiyorum. Evladımın dövülerek, düştüğünü görüyorum. Yurt görevlilerinden, hocalardan şikayetçiyim. Hepsi ilgisiz. Bize 17 saniyelik kamera kayıtlarını verdiler ve düşerek öldüğünü söylediler. Biz de bunun arkasını araştırmaya çalıştık" dedi.