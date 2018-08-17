Merdivenden havuza atlamak hiç bu kadar acılı olmamıştı

Nerede çekildiği bilinmeyen ve sosyal medyada yayılan görüntülerde havuza yüksek bir yerden atlamak isteyen adam bunu merdiven kullanarak gerçekleştirmek istiyor. Etrafında bulunan çocukların yardımıyla merdiveni sabitleyen adam kendini havuza bırakıyor.
Ancak merdiven adamın atlamasıyla oluşan harekete dayanamayıp kontrolden çıkıyor. Çocukların da tutamadığı merdiven, havuza atlamak isteyen adam için acılı bir son oluyor. Havuzun kenarında bulunan betona çarpan adam daha sonra havuza sürükleniyor.
Ciddi bir acı çektiği düşünülen adam, herkesin şaşkın bakışları arasında bozuntuya vermeden havuzda yüzmeye devam ediyor. İşte o trajikomik görüntü.
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