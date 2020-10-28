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  4. Merdivenden zıplayarak inen kişi, yayayla böyle çarpıştı

Merdivenden zıplayarak inen kişi, yayayla böyle çarpıştı

İLGİNÇ HABERLER  | 28.10.2020 17:52 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da, pasajın merdiveninden zıplayarak, inmek isteyen kişi, kaldırımda yürüyen yayayla çarpıştı. Yere düşen 2 kişinin çarpışma anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi.

Dönercide çalışan, ismi öğrenilemeyen genç, yemek siparişi teslim etmek için pasaja girdi. Burada paketi teslim eden kişi, pasajın merdiveninden kaldırıma zıpladı. Bu sırada genç, kaldırımda yürüyen kişiyle göğüs göğüse çarpıştı.

ÇARPIŞMA ANI KAMERADA

Yere düşen 2 kişinin çarpışma anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yere düşenleri gören kişi ile dönercide çalışan gencin, yerden kalkamayan kişiye yardımcı olduğu anlar da yer aldı. İsmi öğrenilemeyen genç, özür dilerken, yere düşen kişi ise kalkarak, yoluna devam etti.

(DHA)

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