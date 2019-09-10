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Merdivenlerde fenalaşan öğretmen hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 13:54 | Son Güncelleme

Bursa’da evinin merdivenlerinde fenalaşan öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, Sinanbey Mahallesi meydana geldi.

Merdivenlerde fenalaşan öğretmen hastanede öldü

Bursa’da evinin merdivenlerinde fenalaşan öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Sinanbey Mahallesi meydana geldi. Hacer Salih İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni olan 55 yaşındaki İsmet Ulaş, tek başına kaldığı evine geldiği sırada merdivenlerden çıkarken aniden fenalaştı. Yere yığılan Ulaş, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İsmet Ulaş’ın cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Sınıf öğretmeninin ölümü öğrencilerini üzüntüye boğdu.

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