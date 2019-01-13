HABER

Merdivenlerden çıkan çocuklar kolilerden akan kanları fark etti! Kanınız donacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 02:23 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce öldürülen şahsın cesedi, parçalanıp kolilenerek evinin önüne bırakıldı.

Merdivenlerden çıkan çocuklar kolilerden akan kanları fark etti! Kanınız donacak!

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 473’üncü Sokak’ta bulunan Yünka Apartmanı’nın 4’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, merdivenlerden yukarıya çıkan çocuklar, bir dairenin önünde bulunan koliden kanların aktığını fark ederek, durumu ailelerine bildirdi. Bunun üzerine dairenin önüne gelerek, koliyi açan apartman sakinleri parçalanmış bir cesetle karşılaştı.

Gördükleri ürpertici manzara karşısında şok yaşayan apartman sakinlerinin 155 Polis İmdat Hattı’nı araması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, yaptığı incelemede cesedin 52 yaşındaki R.Ü.’ye ait olduğunu belirledi. Ceset, otopsi yapılmak üzere ambulansla Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çok yönlü çalışma başlatan polis, koli ve olay yerinde parmak izi incelemesinde bulundu. Apartman sakinlerinin de bilgilerine başvuran polis, sokaktaki güvenlik kameraları ile MOBESE görüntülerini incelemeye aldı. (İHA)

PARTNERSürpriz aşka şaşırtan yorumSürpriz aşka şaşırtan yorum
Gece yarısı korkunç olay! Onlarca kişi teyakkuza geçti!Gece yarısı korkunç olay! Onlarca kişi teyakkuza geçti!
Bakan Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştüBakan Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Kayapınar cinayet

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

Öncelik isteyen hasta yakını doktoru darp etti

Öncelik isteyen hasta yakını doktoru darp etti

HDP'den açıklama: Öcalan'la görüşme gerçekleşti

HDP'den açıklama: Öcalan'la görüşme gerçekleşti

MHP'li aday bozkurt yapmak için Erdoğan'dan izin istedi

MHP'li aday bozkurt yapmak için Erdoğan'dan izin istedi

Genç yıldız Fenerbahçe için Türkiye'de

Genç yıldız Fenerbahçe için Türkiye'de

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece yarısı korkunç olay! Onlarca kişi teyakkuza geçti!

Gece yarısı korkunç olay! Onlarca kişi teyakkuza geçti!

Bakan Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü

Gerçek otopside ortaya çıktı! 2 aylık bebeğin feci ölümü

2 aylık bebeğin feci ölümü

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 12 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgula

Talihli rakamlar belli oldu

HDP Eş Başkanı Buldan: Öcalan kardeşi ile görüştü

HDP'den açıklama: Öcalan'la görüşme gerçekleşti

Acil servis karıştı! Hasta yakını doktoru darp etti

Öncelik isteyen hasta yakını doktoru darp etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.