Merdivenlerden çıkmakta zorlanıyorsanız...

D vitamini eksikliği, yaz aylarında güneş ışığından faydalanıldığı için azalsa da havalar soğumaya başlayınca yeniden ortaya çıkar. D vitamini dikkatli kullanılmalı ve takip edilmeli. Çünkü D vitamini eksikliği de D vitamininin fazlası da zararlıdır.

D vitamini eksikliğinin belirtileri spesifik olmadığı için gözden kaçma ihtimali çok yüksektir. Yeni yapılan bir çalışmaya göre, merdivenden çıkmada zorluk çekiliyorsa D vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz.

YORGUNLUK, AĞRI VE SIZI...

D vitamini eksikliği şiddetli ağrı, güçsüzlük, merdiven çıkmada, yerden veya alçak sandalyeden kalkmada zorlanmalara neden olabilir veya kişinin paytak paytak yürümesine veya paterniyle yürümesine neden olabilir.

Yetişkinlerde D vitamini eksikliğinin diğer belirtileri arasında genel yorgunluk, belirsiz ağrı ve sızılar ve genel olarak iyi olmama hissi yer alır. Ayrıca kemiklerle ilgili sorunlara da yol açabilir. Bu belirtilerden bazılarını yaşıyorsanız en kısa zamanda D vitamini seviyelerinizi kontrol ettirmek için bir doktora başvurunuz.



