HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Merdivenlerden çıkmakta zorlanıyorsanız...

Merdivenlerden çıkmakta zorlanıyorsanız...

22.06.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

D vitamini eksikliğinin belirtileri genellikle "spesifik olmayan veya belirsizdir", yani gözden kaçabilir. Genellikle teşhis edilen bazı yaygın semptomlara kadar değildir. Bunlara kemik ağrısı ve çocuklarda raşitizm dahildir. Merdivenlerden çıkarken zorlanmak da D vitamini eksikliği belirtisi olabilir.

Merdivenlerden çıkmakta zorlanıyorsanız...

D vitamini eksikliği, yaz aylarında güneş ışığından faydalanıldığı için azalsa da havalar soğumaya başlayınca yeniden ortaya çıkar. D vitamini dikkatli kullanılmalı ve takip edilmeli. Çünkü D vitamini eksikliği de D vitamininin fazlası da zararlıdır.

D vitamini eksikliğinin belirtileri spesifik olmadığı için gözden kaçma ihtimali çok yüksektir. Yeni yapılan bir çalışmaya göre, merdivenden çıkmada zorluk çekiliyorsa D vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz.

iStock-175172177

YORGUNLUK, AĞRI VE SIZI...

D vitamini eksikliği şiddetli ağrı, güçsüzlük, merdiven çıkmada, yerden veya alçak sandalyeden kalkmada zorlanmalara neden olabilir veya kişinin paytak paytak yürümesine veya paterniyle yürümesine neden olabilir.

iStock-1286823001

Yetişkinlerde D vitamini eksikliğinin diğer belirtileri arasında genel yorgunluk, belirsiz ağrı ve sızılar ve genel olarak iyi olmama hissi yer alır. Ayrıca kemiklerle ilgili sorunlara da yol açabilir. Bu belirtilerden bazılarını yaşıyorsanız en kısa zamanda D vitamini seviyelerinizi kontrol ettirmek için bir doktora başvurunuz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşırı sıcaklar kalbi tehdit ediyor! Aşırı sıcaklar kalbi tehdit ediyor!
4'lü zirve İstanbul'da! "Türkiye'ye daha ucuza satılabilir"4'lü zirve İstanbul'da! "Türkiye'ye daha ucuza satılabilir"
Dikkat çeken sözler: Ya faiz artırımı ya da erken seçimDikkat çeken sözler: Ya faiz artırımı ya da erken seçim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzinde ilk indirim az da olsa geldi! Motorin fiyatları ise…

Benzinde ilk indirim az da olsa geldi! Motorin fiyatları ise…

3 büyük zincir markete kötü haber!

3 büyük zincir markete kötü haber!

Ülke şokta! Başbakan duyurdu: "Ekonomimiz tamamen çöktü"

Ülke şokta! Başbakan duyurdu: "Ekonomimiz tamamen çöktü"

Erken seçim değil, erkene alınmış seçim: 14 Mayıs!

Erken seçim değil, erkene alınmış seçim: 14 Mayıs!

Işıklardaki korkunç infazın yeni görüntüsü ortaya çıktı

Işıklardaki korkunç infazın yeni görüntüsü ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesinde

İlginizi Çekebilir

Putin’e en yakın isme şok! Görevi: Nükleer bavulunu taşımaktı

Putin’e en yakın isme şok! Görevi: Nükleer bavulunu taşımaktı

Her an patlayabilirdi! Doktorlar şaştı kaldı: Karpuz gibi büyüdü

Her an patlayabilirdi! Doktorlar şaştı kaldı: Karpuz gibi büyüdü

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Eleştiri oklarının hedefi oldu! “16 yaş küçük sevgilim var”

Eleştiri oklarının hedefi oldu! “16 yaş küçük sevgilim var”

83 yaşında baba oldu! ''Oğlumun büyüdüğünü asla göremeyeceğim''

83 yaşında baba oldu! ''Oğlumun büyüdüğünü asla göremeyeceğim''

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.