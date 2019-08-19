HABER

Merdivenlerden düşen şahıs hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 15:33 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde yalnız yaşayan şahıs, merdivenlerden düşmesi sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Seydiler’de Merkez Mahallesinde ikamet eden Hüseyin Yanaşoğlu, yalnız yaşadığı evde yakınları tarafından ölü olarak bulundu.

Merdivenlerden düşen şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde yalnız yaşayan şahıs, merdivenlerden düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Seydiler’de Merkez Mahallesinde ikamet eden Hüseyin Yanaşoğlu, yalnız yaşadığı evde yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Yapılan incelemenin ardından merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiği belirlenen Hüseyin Yanaşoğlu, Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Seydiler Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hem serveti hem takipçisi artıyor! Onu bu denli vazgeçilmez kılan ise...Hem serveti hem takipçisi artıyor! Onu bu denli vazgeçilmez kılan ise...
Halk otobüsünün çarptığı küçük çocuk hayatını kaybettiHalk otobüsünün çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti
Kardeşinin hayatını böyle kurtardıKardeşinin hayatını böyle kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Van Büyükşehir Belediyesi'nin makam odasında dikkat çeken detay

Van Büyükşehir Belediyesi'nin makam odasında dikkat çeken detay

Hem yakıt, hem de zaman tasarrufu sağlayacak

Hem yakıt, hem de zaman tasarrufu sağlayacak

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İstanbul'da selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.