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  4. Merdivenlerden düştü! Balıkesir'de hastaneye giden kadın kayıtlarda 'ölü' olduğunu öğrendi

Merdivenlerden düştü! Balıkesir'de hastaneye giden kadın kayıtlarda 'ölü' olduğunu öğrendi

17.09.2024 13:28
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Balıkesir'de merdivenlerden düşmesi nedeniyle yaralanarak hastaneye giden kadın, kayıt esnasında duyduklarına inanamadı. 23 yaşındaki kadına kayıt esnasında ‘ölü’ olarak göründüğünün söylenmesiyle hayatının şokunu yaşadı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Fetiye Balgün evinde merdivenden düşerek yaralanması nedeniyle, eşi ile birlikte Edremit Devlet Hastanesi Acil Servisi’nin yolunu tuttu. Kayıt esnasında Balgün, hastane kayıtlarında ölü olarak göründüğünü öğrendi.

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‘‘ÇOCUĞUM YERİNE BENİ ÖLÜ OLARAK GÖSTERİYORLAR’’

Temmuz ayında bebeğini kaybeden 23 yaşındaki Balgün, şaşkınlığını şu şekilde ifade etti:
"Ben merdivenlerden düştüm, burnumu çarptım, burnum şişti. Hatta morardı görüyorsunuz. Ondan sonra hastaneye gittiğimde, tedavi olmak için kimliğimi uzatıyorum, bana TC numaramı girip 'siz ölüsünüz, sizin hakkınızda işlem yapılamaz' diyorlar. Buna eşim de şahit kendisiyle gidiyorum, ben nasıl ölü olarak çıkabiliyorum? Bir buçuk, iki ay önce çocuğumu kaybettim. Ama çocuğuma ölüm belgesi verilmesi gerekirken beni ölü olarak gösteriyorlar"

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BALGÜN’ÜN EŞİ: ‘‘BİR BUÇUK SAAT ORADA BEKLETİP BİZİ GERİ YOLLADILAR’’

Temmuz ayında bebeklerini kaybeden çifte çocuklarının ölüm belgesi yerine kadının ölü olarak gösterilmesi nedeniyle bir buçuk saat hastanede bekletilmesine değinen Fetiye Balgün şunları söyledi:

"Ben işten çıktım. Eşimin aramasıyla, motorumla direkt eve gittim. Baktım her yer kan içinde. Eşimi hastaneye götürdüm. Hastaneye girdiğimde kimliğini uzattığımda, 'ölü hakkında işlem yapılamamaktadır' denildi. Bir buçuk saat orada bekletip bizi geri yolladılar."

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Balıkesir'de bir hastanede bebeğini kaybeden Balgün çiftinin çocuklarının yerine Fetiye Balgün'ün ölü olarak kayıtları geçmesi sonucu yaşanan karışıklık çiftin şikayeti üzerine düzeltildiği öğrenildi. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Balıkesir hastane bebek kayıt ölü
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